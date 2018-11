Mazda3, debutto a Los Angeles per la best seller giapponese

La nuova Mazda3 fa il suo debutto mondiale al Los Angeles Auto Show 2018. Il modello, completamente riprogettato, verrà commercializzato su tutti i mercati mondiali - a partire dal Nord America - a inizio del 2019.



La nuova Mazda3 adotta un linguaggio stilistico KODO più maturo, che racchiude l'essenza dell'estetica giapponese. Mentre la linea nel suo complesso si presenta semplice e di forma unica, lievi ondulazioni conferiscono vitalità al design attraverso i movimenti della luce e i riflessi che si propagano sulla superficie del corpo vettura.



Il risultato è un'espressione di vitalità più ricca e potente rispetto ai precedenti modelli KODO. Nonostante condividano il nome di Mazda3, i modelli hatchback e berlina hanno personalità distinte - la linea della hatchback è dinamica, quella della berlina elegante.



La nuova Mazda3 adotta l'inedita Skyactiv-Vehicle Architecture di Mazda, concepita per consentire agli occupanti di sfruttare al massimo il loro naturale senso di equilibrio. La gamma delle motorizzazioni comprende i più recenti motori Skyactiv-X, Skyactiv-G e Skyactiv-D, che garantiscono prontezza e uniformità di risposta in ogni condizione di marcia.



Con oltre 6 milioni di unità vendute dal suo lancio nel 2003, la Mazda3 è un modello strategico a livello mondiale e ha accompagnato la crescita dell'azienda sia come brand sia sul piano commerciale.