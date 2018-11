Bentley rinnova la GT Convertibile

Un design proiettato al futuro, una scocca più leggera del 20% ma anche più rigida del 5% rispetto al passato e un 12 cilindri da 635 Cv sono il biglietto da visita della terza generazione della Bentley GT Convertibile. Prodotta artigianalmente, la scoperta della Casa di Crewe monta una capote elettrica i grado ripiegarsi o distendersi in 19 secondi, anche a vettura in movimento (sino a 50 km/h), che vanta un'elevata capacità di isolamento dal rumore e che, per la prima volta, è disponibile in opzione in tweed. Riconoscibile di notte per la particolare luce emessa dai suoi proiettori a LED a matrice, la Convertible monta, appunto, un poderoso W12 di 6,0 litri da 900 Nm di coppia massima, dotato di tecnologia di disattivazione dei cilindri per contenere consumi ed emissioni, abbinato a una trasmissione a doppia frizione e otto rapporti, che permette accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Un tempo da sportiva di razza, come del resto lo è la velocità di punta, di 333 km/h. Nell'abitacolo, le novità più interessanti sono rappresentate dal quadro degli strumenti interamente digitale e dal Bentley Rotating Display, con schermo a sfioramento da 12,3", alloggiato in un'unità a tre lati, in grado di ruotare per lasciare emergere dalla radica il 'touchscreen' oppure tre quadranti analogici. Il comfort di bordo è assicurato d'inverno 'en plein air' dalle raffinate poltrone riscaldabili con 20 regolazioni e sistema scalda collo, più potente e silenzioso di quello adottato sul modello sostituito. Nel presentare il nuovo modello, Adrian Hallmark, presidente e amministratore delegato di Bentley Motors, ha detto: "Una discreta eleganza che cattura gli sguardi, con tutta l'eccellenza ingegneristica che i nostri clienti si aspettano; la nuova Continental GT Convertible ha un potenziale assolutamente unico, che solo un brand nobile come il nostro poteva offrire. Realizziamo Granturismo di lusso sin da quando l'azienda fu fondata nel 1919; ora che stiamo per celebrare il nostro centenario, la Continental GT Convertible arricchisce una famiglia di vetture amate e apprezzate in tutto il mondo, presumibilmente la nostra offerta più solida e tecnologicamente evoluta mai proposta da un marchio del lusso".