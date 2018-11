Cupra Ateca, un suv primo modello del brand sportivo di Seat

Non è casuale se il primo modello del nuovo marchio Cupra, creato a partire dalla pluripremiata divisione motorsport della spagnola Seat, è un suv. La scelta è giustamente caduta su una tipologia di veicolo che è al top nel gradimento del mercato e che, per effetto della rapida espansione, non è sempre in grado di soddisfare tutte le specificità, ad esempio con varianti sportive e prestazioni che sono presenti solo nelle gamme dei brand premium. Cupra Ateca - che deriva dall'omonimo suv Seat - è dunque espressione di unicità, personalità e prestazioni, e punta al mondo degli appassionati della vera guida dinamica che non vogliono però rinunciare alle prerogative in termini di funzionalità, spazio e anche 'immagine' di un suv.



Il lancio di Cupra Ateca stravolge lo status quo, fornendo una concreta alternativa ai modelli convenzionali (e per molti aspetti banali) che ribadisce il concetto - espresso dal direttore generale di Cupra, l'italiano Antonino Labate - che non c'è bisogno del lusso per sentirsi unici. Cuore pulsante di Cupra Ateca è un propulsore tra i più avanzati tecnologicamente sul mercato, un turbo benzina quattro cilindri 2.0 TSI con alimentazione a iniezione diretta in grado di erogare ben 300 Cv e 400 Nm di coppia. Come ha concretamente dimostrato su un itinerario nell'entroterra di Barcellona - che prevedeva anche un tratto chiuso alla circolazione, come avviene per le prove speciali dei rally - Cupra Ateca risponde con grande prontezza alla richiesta di accelerazione e i 400 Nm di coppia, disponibili nell'ampio regime fra 2.000 e 5.200 giri, consentono agevolmente di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, un tempo degno di una coupé sportiva di cilindrata anche più elevata. Questo risultato è legato all'integrazione di un cambio DSG a 7 rapporti di nuova concezione, progettato per fornire una risposta più sportiva grazie a innesti ancora più rapidi, fluidi e precisi e al peso che è contenuto in soli 1.540 kg. Da notare che, come le vere auto prestazioni, il suv Cupra Ateca è dotato anche di funzione 'launch control', per migliorare il comportamento in accelerazione da fermo, ben coadiuvato in questo dalla trazione integrale 4Drive. Grazie ad una accurata progettazione aerodinamica, affinata in questa variante, Cupra Ateca può raggiungere - in assenza di limiti - una velocità massima di 247 km/h. Sempre all'altezza del temperamento 'corsaiolo' (non dimentichiamo che Cupra è anche il marchio del reparto corse di Seat) il suv Ateca si dimostra divertente e 'sincero' anche quando si sfrutta al massimo la tenuta in curva. La sua agilità e padronanza della strada derivano dal baricentro basso, dalla regolazione adattiva dell'assetto DCC e dai freni con dischi più grandi (340 mm davanti e 310 mm dietro). A richiesta può essere montato anche un impianto Brembo da 18 pollici e pinze verniciate in nero lucido. Come è stato possibile verificare su tratti dall'andamento 'variato', con irregolarità del fondo e variazioni del coefficiente di aderenza, un importante contributo alle doti dinamiche di Cupra Ateca deriva dalla combinazione fra la tecnologia di trazione integrale 4Drive e il sistema Drive Profile, regolabile su 6 modalità: Comfort, Sport, Individual, Snow, Offroad e Cupra. Selezionando quest'ultima, il guidatore può percepire sia l'immediata reazione del motore, enfatizzata dalla sonorità (reale) dallo scarico, sia la regolazione sportiva dell'assetto ottenuta attraverso il Dynamic Chassis Control. Ma non è tutto: Cupra Ateca garantisce anche emissioni e consumi estremamente ridotti in questa fascia di prestazioni, sia per la specifica progettazione del cambio a 7 rapporti sia per la presenza di un filtro antiparticolato di nuova concezione. Cupra Ateca emette 192 g/km di CO2 a fronte di un consumo omologato WLTP di 8,5 litri/100 km. Disponibile ad un listino di 44.000 euro, Cupra Ateca fornirà ai primi 7.000 clienti un Cupra Member Box in fibra di carbonio con logo n rame, contenente un copri chiave e un braccialetto entrambi in fibra di carbonio, come ringraziamento per essersi uniti alla famiglia Cupra.