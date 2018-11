Nuovo Volkswagen T-Roc 1.6 TDI versione su misura per Italia

Volkswagen T-Roc, che nel periodo settembre-ottobre è risultato il crossover più venduto in Italia precedendo Ecosport, Renegade e 500X, si rafforza ulteriormente aggiungendo ai motori che avevano accompagnato il suo lancio nel gennaio del 2018 (benzina 1.0 TSI 115 Cv e 1.5 TSI 150 CV oltre al diesel 2.0 TDI 150 Cv della variante 4Motion) un propulsore 1.6 TDI SCR da 115 Cv, tagliato 'su misura' per i clienti italiani, in particolare nel segmento delle compatte. T-Roc, va ricordato, è costruito sulla stessa piattaforma MQB della Volkswagen Golf e di molti altri modelli del Gruppo, ma vanta dimensioni inferiori alla stessa Golf, con una lunghezza di 4 metri e 23 cm, cioè 18 cm più della Polo ma 3 meno della Golf. Ecco perché T-Roc rientra con la sua tipologia crossover nel segmento commerciale dei B-suv, quello appunto di Jeep Renegade e Fiat 500 X, mentre Volkswagen Tiguan, anch'esso su piattaforma MQN, sale con la sua lunghezza di 4,486 metri nel segmento successivo, quello C. Con l'imminente arrivo di T-Cross (realizzato sull'architettura MQB0, la stessa della Polo) l'offerta di Volkswagen nell'ambito crossover-suv sarà così una delle più complete del panorama mondiale, spaziando fino al 'top di gamma' Touareg. In particolare, la T-Roc con questo 4 cilindri turbodiesel di ultima generazione - omologato Euro 6d-Temp e quindi in regola con i prossimi limiti - mette a disposizione del guidatore 115 Cv e 250 Nm di coppia, un valore questo che è disponibile in maniera costante tra 1.750 e 3.200 giri. Ciò significa che, essendo associato esclusivamente al cambio manuale a sei rapporti, questa nuova versione del T-Roc offre una grande elasticità di marcia, permettendo di procedere 'docilmente' quando il traffico è rallentato. Ma anche - come è stato possibile verificare su itinerari alpini nei dintorni di Verona - di affrontare in scioltezza le salite, di accelerare prontamente quando necessario (l'auto può passare da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi) e di mostrare un carattere che, pur non essendo definibile sportivo, è comunque molto dinamico. In autostrada, in assenza di limiti, Volkswagen T-Roc 1.6 TDI 115 Cv sfiora i 190 all'ora e lo fa, grazie anche alla 'sesta' piuttosto lunga, in un apprezzabile silenzio. Certo, se si sfrutta questo motore a fondo i consumi crescono di parecchio, ma se si viaggia attorno ai 130-140 km di tachimetro, i consumi - così come evidenziato dal computer di bordo - non si allontanano troppo dal valore di omologazione WLTP (22,72 km per litro, cioè 4,4 l/100) e con emissioni di CO2 davvero basse (115 g/km) grazie anche alla presenza del sistema di trattamento dei gas di scarico SCR. Per il resto questa versione - che è a listino a partire da 27.150 euro - non si discosta dalle altre T-Rock. Spiccano la vasta gamma di sistemi di assistenza di serie, cruise control adattivo ACC, front assist con funzione di frenata di emergenza City e lane assist di serie. Il T-Roc è, inoltre, il primo suv della sua categoria disponibile con strumentazione interamente digitale, grazie alla presenza dell'Active Info Display di nuova generazione che permette l'accesso alle nuove tecnologie in rete Volkswagen Car-Net con le relative App e i servizi online mobili. Nell'uso quotidiano - in città come in autostrada - si apprezza soprattutto l'abbondanza dello spazio interno, perfetto per cinque persone, grazie al passo generoso e alla posizione di seduta alta (572 mm da terra sui sedili anteriori e 618 mm su quelli posteriori). Quando si viaggia con borse e valige, si scopre anche che la capacità del bagagliaio raggiunge uno dei valori migliori nel segmento: con carico fino al bordo superiore dello schienale posteriore è di 445 litri e abbattendolo si arriva a 1.290 litri, un livello che nessun altro modello di questa categoria è in grado di offrire.