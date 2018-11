La Cobra manda in palestra la Suzuki Jimny

ROMA, 23 NOV - Bull bar anteriore, protezioni laterali, pedane, grazie alle cure dei tecnici della Cobra Technology&Lifestyle la Suzuki Jimny guadagna un bel po' di muscoli e tanto carattere estetico. La realizzazione palestrata della 4x4 nipponica, proposta dal preparatore tedesco di Leopoldshöhe, sarà presentata al grande pubblico in occasione del Salone di Essen, rassegna tedesca internazionale dedicata alle vetture sportive e alle elaborazioni, in programma nella cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia, dal 30 novembre al 9 dicembre.



Gli elementi esterni in acciaio cromato, ordinabili in alternativa in nero opaco o in pendant con il colore della carrozzeria e il bull bar anteriore con tubi da 60 mm di diametro e con l'opzione di fari di profondità ausiliari e la possibilità di un secondo tubo orizzontale (da 42 mm) alla sua base, per rinforzarne il potenziale protettivo, sono i principali elementi esterni della caratterizzazione dell'iconico fuoristrada giapponese, giunto recentemente alla quarta generazione. I tubi laterali possono essere integrati o sostituiti da pedane, in tinta o in acciaio. Completano il quadro dell'elaborazione le protezioni sottoscocca, che esaltano le potenzialità fuoristradistiche del Jimny, aumentandone la resistenza ai colpi sul fondo vettura sempre possibili nei passaggi su pietraie o su rocce.