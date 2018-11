Ford completa la gamma Focus con la versione Active

Ford completa la gamma Focus con la nuova Active, disponibile cinque porte e wagon, che unisce la posizione di guida rialzata e la versatilità tipiche dei suv, al dinamismo e alla praticità delle compatte.



L'esperienza di guida al volante di Focus Active è stata migliorata grazie al Select Mode, che prevede la possibilità di scegliere tra due nuove modalità: Active(scivolosa) e Trail(sconnessa). L'anima avventurosa è espressa nel look esterno, più grintoso e di ispirazione outdoor, anche grazie alle barre al tetto di serie utili per il trasporto di attrezzature sportive.



La nuova Focus Active è equipaggiata con motorizzazioni performanti ed efficienti che includono il benzina EcoBoost e i diesel EcoBlue, abbinati alle trasmissioni manuali da 6 rapporti o automatica a 8 rapporti.



La gamma di tecnologie di assistenza alla guida, introdotte per la prima volta al lancio della nuova Focus, all'inizio di quest'anno, includono le versioni evolute dell'Adaptive Cruise Control con Stop & Go,Speed Sign Recognition e Lane-Centring, del Predictive Curve Light e Sign-based Light e dell'Active Park Assist Upgrade.



Equipaggiata di serie, sia per la versione a cinque porte, sia in quella wagon con la configurazione delle sospensioni posteriori SLA (a bracci oscillanti di lunghezza variabile), il telaio della nuova Focus Active presenta molle, ammortizzatori, barre stabilizzatrici e geometrie delle sospensioni anteriori e posteriori esclusive che permettono di ottenere una guida rialzata di 30 mm e 34 mm rispettivamente per la parte anteriore e posteriore, rispetto alla Focus.



Il sistema di sospensioni Ford SLA ottimizza il comfort e la velocità di risposta della vettura e dispone di un sotto-telaio indipendente che offre un perfetto bilanciamento tra gli assi nelle varie condizioni di marcia per garantire viaggi più confortevoli. Per migliorare la guida anche sui tracciati accidentati, i cerchi in lega da 17 pollici sono dotati di pneumatici 215/55 R17 con spalla più alta. La tecnologia Drive Modes, già disponibile su Focus nelle modalità Normal, Sport e Eco, che consentono di impostare i parametri di acceleratore, cambio automatico a 8 rapporti, sistema EPAS (Electronic Power Assisted Steering) e ACC, per adattarsi allo scenario di guida, aggiunge, nella versione Active, le modalità Active (scivolosa) e Trail (sconnessa). Lo stile, elegante e grintoso allo stesso tempo, è caratterizzato dall'esclusiva griglia trapezoidale nera, doppio scarico, linea di cintura nera ed elementi di design distintivo, come i cerchi da 17'' e badge Active. Questi elementi, insieme alle luci a LED, conferiscono a Focus Active un lookoff-road, esaltando, al tempo stesso, l'inconfondibile stile dellamid-siredell'Ovale Blu.



Le tonalità della carrozzeria includono alcuni colori esclusivi come il Metropolis White e l'Orange Glow, e il tetto nero a contrasto.



Il sistema SYNC 3, supportato dallo schermo touchscreen a colori da 8'' con funzione pinch&swipe, e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, consente ai conducenti di controllare le funzioni audio, di navigazione e climatizzazione, oltre che i dispositivi collegati, grazie a semplici comandi vocali. Anche a bordo della nuova Focus Active è disponibile il modem integrato FordPass Connect, che trasforma il veicolo in un dispositivo Wi-Fi hotspot con connettività disponibile fino a un massimo di 10 dispositivi.