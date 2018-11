Passerella a Los Angeles per l'estrema Mercedes-AMG GT R Pro

La Mercedes-AMG ha scelto la passerella fashion del Salone di Los Angeles (30 novembre-9 dicembre) per presentare la rinnovata GT e per togliere i veli alla GT R Pro, versione spinta della sportiva tedesca a due posti. Si tratta di una realizzazione in tiratura limitata che propone numerosi elementi derivati dalle vetture da gara del brand. La macchina, che è stata recentemente immortalata tra le curve del Nuerburgring, promette emozioni forti nel rispetto dell'ambiente: gli unici suoi dati tecnici, anticipati dal brand più sportivo del gruppo della Stella sono, infatti, quelli che riguardano il consumo medio e le emissioni. La più potente della AMG-GT, è accreditata nel ciclo combinato di una percorrenza di 100 chilometri con 12,4 litri di benzina e di una produzione media di CO2 di 284 grammi al chilometro: si tratta di dati importanti che, però, alla luce delle attese prestazioni da supercar risultano relativamente contenuti. "La limited-edition AMG GT R Pro - sottolineano dal quartier generale di Affalterbach - è stata modificata in numerosi elementi per restituire performance ancora più elevate in pista, mettendo a frutto l'esperienza acquisita nelle competizioni con le race car AMG GT3 e AMG GT4. Si rinnova anche la gamma AMG GT con un facelift esterno e degli interni che enfatizza la stretta relazione con l'AMG GT Coupé 4".