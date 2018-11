Caschi, Helmo Milano svela la gamma 2019 a Eicma

Helmo Milano è tornata quest’anno all’EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e colorazioni di tendenza.

“1 Helmet, 4 Seasons” è lo slogan con cui è stato comunicato il PuroStile Premium, dotato di un innovativo doppio sistema di fissaggio della visiera: vengono infatti forniti di serie sia i nuovi nottolini con coperchi integrati, progettati dal designer Rodolfo Frascoli, sia le classiche borchie in alluminio. In questo modo è possibile utilizzare il casco in quattro differenti configurazioni e in ogni stagione dell’anno:

uso estate > casco con Sun Visor specchiato

uso primavera > casco senza Sun Visor, spogliato di tutto, tipo custom

uso autunno > casco con Sun Visor specchiato e visiera a occhiale con lente chiara

uso Inverno > casco con Sun Visor e visiera lunga protettiva con lente chiara, disponibile come accessorio.

Il PuroStile Premium viene offerto ad un prezzo di listino suggerito di 99,00 Euro IVA compresa, mentre la visiera lunga può essere acquistata come accessorio ad un prezzo di Listino suggerito di 20,00 Euro IVA compresa. La gamma Puro Stile Premium è proposta nelle colorazioni Metallic Grey, Matt Black, Pearl White, Shiny Smoke Grey.

Helmo Milano è tornata anche a collaborare con IUTER, il brand italiano di riferimento nel mondo streetwear. A EICMA ha presentato in anteprima il "Tibetan Tiger Rug Helmet" con l’iconica grafica della collezione IUTER SS18 “Mirage”, declinata nelle inedite colorazioni hype black/yellow e yellow/black, entrambe matt. Il disegno riproduce il tappeto tibetano a forma di tigre, usato nella cultura buddista per proteggere colui che è indifeso perché che sta pregando. L'interno è stampato con il pattern “Tiger Camo”, con colori coordinati con la calotta. Arriverà in serie ultra-limitata a partire da fine anno.

Sempre in tema di nuove tendenze, Helmo Milano ha presentato a EICMA i due prototipi FuoriRotta One-Off by Zolex Design. Proprio l’innovativo FuoriRotta resta al top della gamma Helmo Milano e si è presentato all’EICMA con due novità: un quinto colore, il Metallic Grey, e l’adozione dei dettagli carbon look su tutta la gamma. Progettato dal noto designer delle due ruote Rodolfo Frascoli, questo casco ha creato la nuova categoria dei Full-Jet, che fonde le migliori qualità di un jet con il comfort di un integrale. FuoriRotta è rivoluzionario per il design, quello di un vero jet, che con un gesto diventa confortevole come un integrale, abbassando la mentoniera; per l’estrema calzabilità, grazie alla flessibilità dei guancioli; per la leggerezza; per la freschezza della calotta interna “Hypercool” con ben 16 canali di aerazione. Quando è chiuso, FuoriRotta è dotato di un’ampia visiera trasparente (disponibile anche fumé) con lente Pinlock di serie. Quando è aperto, con la visiera alzata, la mentoniera funge da frontino parasole e, grazie allo studio accurato dell’angolo di rotazione, evita anche il fastidioso effetto “vela".

Questo casco è offerto a 169,00 Euro IVA compresa, prezzo di listino suggerito.

Le altre novità esposte a Milano hanno riguardato il nuovo Pelledura Premium con doppia visiera (lunga e Sun Visor) nella nuova livrea fashion Matt Light Green, con inserti in pelle cuoio e marrone, e le nuove colorazioni dei modelli Turbine (Metallic Grey) e ViaColVento (Matt Race Yellow).