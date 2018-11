Avventura texana per il debutto del nuovo suv Mercedes GLE

ROMA - Sarebbe piaciuta certamente a Gei Ar e agli altri protagonisti della celebre serie televisiva Dallas l'ultima generazione della Mercedes GLE, non fosse altro che per essere un prodotto rigorosamente Made in Usa (nasce nella fabbrica di Tuscaloosa in Alabama). Non stupisce dunque che i responsabili della comunicazione della Stella a Tre Punte - sicuramente anche pensando alla sua destinazione in quel fiorente mercato - abbiano scelto gli Stati Uniti e più precisamente il Texas per il reveal dinamico di questa ultima generazione di GLE. Questa nuova edizione V167 del suv più venduto di Mercedes, con due milioni di unità immatricolate dal 1997 data del lancio della prima Classe M, è stata presentata avendo come sfondo scenari mozzafiato e le tipiche ambientazioni dei film western e dell'America degli Anni '50 e e '60 (come sperdute stazioni di servizio o fast food degni dei personaggi di Happy Days). Ed ha soprattutto sfidato, come riferisce la stampa specializzata, percorsi off-road anche impegnativi, conservando quella 'compostezza' che lo contraddistingue nel più frequente impiego sulle strade asfaltate. GLE può infatti contare sull'assetto regolabile E-Active Body Control che è abbinato alle sospensioni pneumatiche Airmatic, un sistema in cui la forza delle molle e degli ammortizzatori può essere regolata singolarmente per ogni ruota. Quando agisce insieme a Road Surface Scan e alla funzione di inclinazione dinamica in curva (denominata con molta fantasia Curve), l'assetto E-Active Body Control permette un elevato livello di confort anche in situazioni complesse o addirittura difficili. Nonostante i ferrei limiti di velocità, le strade del Texas sono state anche la perfetta palestra per verificare le prestazioni e i vantaggi offerti dalla nuova motorizzazione EQ Boost montata sulla versione GLE 450 4Matic, una delle due previste dal listino italiano, a partire da 69.092 euro e con consegne dal prossimo febbraio. Si tratta di un propulsore elettrificato con tecnologia a 48 Volt che permette di disporre di 367 Cv e 500 Nm a cui si possono aggiungere temporaneamente ulteriori 22 Cv di potenza e 250 Nm di coppia grazie all'EQ Boost. Punto forte della gamma è comunque il modernissimo turbodiesel 2.0 da 245 Cv e 500 Nm della GLE 300d 4Matic, che fa scendere le emissioni di CO2 a 161 g/km e i consumi NDEC a 6,1 litri per 100 km. GLE propone una versione ulteriormente migliorata del sistema Mercedes-Benz Intelligent Drive, con un passo avanti in direzione della guida autonoma. Quando si viaggia in coda l'auto mantiene da sola la distanza di sicurezza e può sterzare. A ciò si aggiungono il sistema di assistenza attiva al cambio di corsia, quello di frenata di emergenza e il sistema di sterzata automatica. Una novità assoluta della frenata attiva è la funzione di svolta con attraversamento della corsia opposta, per evitare collisioni con veicoli provenienti dall'altro senso di marcia. GLE porta al debutto in questa fascia di modelli la trazione integrale completamente variabile (Torque on Demand) che rende il suv della Stella a Tre Punte ancora più agile e sicuro su strada. Con il pacchetto Offroad - a richiesta con costo di 2.318 euro - è disponibile per la prima volta al mondo una trazione integrale completamente variabile con low e high range.



Più lungo e largo rispetto al modello precedente, GLE dispone di un passo incrementato di 80 mm va a beneficio soprattutto dei sedili posteriori, che ora godono di uno spazio per le gambe di oltre un metro. Inoltre la seconda fila di sedili è regolabile in modo completamente elettrico e a richiesta (con il pacchetto sette posti che costa 2.183 euro) è disponibile un terza fila di sedili che può ospitare comodamente due altri passeggeri.



Come altri modelli Mercedes di ultima generazione, anche GLE rivoluziona la user experience in auto con MBUX. Ne fanno parte la grafica 3D, la possibilità di impartire i comandi in modo intuitivo mediante touchscreen e azioni vocali (Hey Mercedes), la capacità di apprendimento e le funzioni come la Realtà Aumentata MBUX. Gli elevati livelli di qualità della vita a bordo sono merito non solo dell'ergonomia dei comandi e della conformazione delle sedute, ma anche dal programma Energizing che collega in rete vari elementi - dalla regolazione della luminosità e della musica, dai programmi di massaggio alla cinematica dei sedili - che possono garantire il massimo benessere per guidatore e passeggeri.