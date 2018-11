Ancora senza nome suv FY11 al centro crescita premium Geely

Grazie alla registrazione presso il Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) della Cina, se ne conosce già il look moderno e accattivante. Nulla di deciso, invece, a livello di denominazione visto che - sempre secondo quanto riporta Gasgoo citando le fonti del MIIT - sono stati 'congelati' i nomi Fengyue, Geyue, Haoyue, Jinyue, Xingyue e Zhiyue. Stiamo parlando del nuovo suv ibrido plug-in Geely FY11, che sarà un importante elemento del processo di rinnovamento della gamma del costruttore cinese che, com'è noto, dal 2010 possiede la marca svedese Volvo e che proprio sfruttando le sinergie con i progettisti occidentali sta facendo 'crescere' la propria gamma in direzione del mondo premium. Lungo 4 metri e 60 e largo 1 metro e 88, il nuovo suv Geely ha un design da 'quasi coupé' e sarà equipaggiato con un sistema di propulsione che prevede un motore termico turbo benzina 1.5 e un'unità elettrica, alimentata da un pacco di batterie al litio ricaricabili, per una potenza di sistema di 178 Cv e 255 Nm di coppia, con un consumo medio (secondo quanto dichiarato nella registrazione al MIIT) di 1,2 litri per 100 km.