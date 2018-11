Tharu e Tayron nuovi elementi offensiva Volkswagen in Cina

ROMA - Con la presentazione dell'inedito T-Cross, la Volkswagen rafforzato la propria offensiva di prodotto a livello europeo nel fiorente mercato dei suv e dei crossover. Ora, in occasione del Salone di Chanzheng debuttano due modelli specifici pensati e progettati per il mercato cinese. Si tratta del Tayron che viene costruito sulla piattaforma della Tiguan e che deriva dal recente concept Advanced Midsize suv (controparte cinese dello studio Atlas Cross Sport per gli Stati Uniti). E del Tharu - a sua volta già anticipato in Cina con il concept Powerful Family Suv - che è un modello versatile e spazioso concepito per le famiglie. Il primo suv nasce da una collaborazione di Vw con FAW (First Automobile Works) mentre Tharu è frutto della JV con Saic (Shanghai Automotive Industry Corporation).



La fase più recente di questa strategia della Casa di Wolfsburg in ambito suv è iniziata nel 2016 con il modello Tiguan a cui nel 2017 è seguito il Tiguan Allspace - che può ospitare fino a sette persone - e il più compatto T-Roc.



Parallelamente, nel 2017 la Volkswagen ha lanciato sul mercato in questo segmento il modello Atlas sviluppato per gli Stati Uniti e il modello gemello Teramont per la Cina, entrambi a sette posti. L'anno in corso era iniziato con un vero e proprio 'spettacolo pirotecnico' sul fronte dei suv, prima con la presentazione a New York, dei due studi Atlas Cross Sport, un crossover a cinque posti simile al modello di serie, e il pick-up Tanoak. Quasi contemporaneamente Volkswagen ha presentato in Cina, in anteprima mondiale, l'ultima generazione del suv Touareg, l'ammiraglia del marchio. Oltre a due specifiche varianti del nuovo T-Cross, studiate e realizzate rispettivamente per il mercato cinese e per quello dell'America del Sud, Volkswagen sta concretizzano per il futuro a medio-breve termine novità molto interessanti. A breve la gamma T-Roc si arricchirà di una inedita e interessante variante cabrio. Nel 2020 arriverà poi sul mercato ID Crozz, il primo suv Volkswagen completamente elettrico. Grazie a una gamma che spazia dalla T-Cross all'ID Crozz, la Casa di Wolfsburg proporrà un'offerta di suv e crossover tra le più ampie al mondo, in grado di coprire pressoché qualsiasi esigenza della clientela e qualunque segmento commerciale.