Renault Trafic guadagna motricità con variante X-Track

ROMA - Le consegne in montagna con condizioni climatiche critiche oppure in campagna in casolari raggiungibili solo con strade sterrate e sconnesse non sono un problema con Renault Trafic X-Track. La nuova variante a elevata motricità del veicolo commerciale francese propone come standard sospensioni rialzate e un differenziale meccanico che permettono di affrontare in sicurezza anche situazioni di guida con fondo a scarsa aderenza.



La soluzione realizzata per la Casa della Losanga dalla Poclain Véhicules, non assicura la stessa libertà di movimento della trazione integrale ma rapppresenta una proposta meno costosa, più leggera e poco ingombrante che migliora la trazione di un mezzo che esercità un certo appeal sulla clientela italiana. Forte, infatti, di una gamma ampia e variegata per soluzioni, da gennaio a fine ottobre 2018 il Trafic è stato venduto nel nostro Paese in 12.182 unità.



Pensata per soddisfare le esigenze di agricoltori e professionisti che devono effettuare lavori in cantieri, sentieri forestali, vie di sorveglianza tecnica, la tecnologia X-Track arriva su questo commerciale dopo i consensi riscontrati dallo scorso anno sul più compatto Kangoo.



Disponibile per tutta la gamma del mezzo della Régie, fatta eccezione per le varianti van H2, l'opzione X-Track viene proposta sia per il furgone sia per il doppia cabina, con un sovrapprezzo di 7.320 euro.



"La tecnologia X-Track - sottolineano dalla Filiale della multinazionale transalpina - consiste in un differenziale meccanico a slittamento limitato, sospensioni rialzate, protezioni sottoscocca e pneumatici ad alta aderenza, che consentono di trasformare un veicolo commerciale di serie, con trazione 4x2, in una versione in grado di affrontare terreni difficili, innevati o su sterrato".