McLaren Special Operations firma la 720S Stealth

ROMA, 20 NOV - Dettagli esterni in fibra di carbonio satinata, colore di carrozzeria ispirato alla McLaren F1 FTR vincitrice a Le Mans nel 1995 e finiture a contrasto in rosso, verniciate a mano, rendono unica l'originale proposta Stealth della Casa di Woking, realizzata utilizzando come modello la 720S. Prodotta per il rivenditore di Londra dal reparto operazioni speciali (MSO), questa realizzazione taylor-made è una vetrina delle numerose possibilità a disposizione della clientela del Costruttore britannico.



Lunga 4,54 metri, equipaggiata con un motore di 4,0 litri biturbo in grado di erogare 720 Cv e di spingere questa McLaren a 340 km/h di velocità massima, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, la 720S Stealth mantiene le caratteristiche tecniche e meccaniche del modello standard, in vendita in Italia a oltre 250mila euro. La sua particolarità risiede oltre che nella tinta anche nei dettagli originali che si possono ammirare sia all'esterno sia nell'abitacolo dell'auto, a cominciare dagli inediti cerchi in lega super leggeri nero satinati. I tecnici del reparto di personalizzazione 'bespoke' della MSO hanno impiegato oltre 200 ore per dipingerne a mano i vari elementi della carrozzeria. "Gli interni - chiariscono dall'Inghilterra - offrono con una connotazione sportiva quanto elegante, con le cornici delle leve e del pannello centrale in fibra di carbonio e Alcantara", e pelle rossa e cuciture 'red apex' su fascia, pannelli porta e sedili.