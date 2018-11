Citroen, debutta anche in Europa il suv C5 Aircross

Citroen completa la sua gamma di suv introducendo, esattamente un anno dopo l'arrivo di C3 Aircross in Europa, la sorella maggiore C5 Aircross. Un modello che appena dodici mesi fa aveva fatto il suo debutto in Cina (oltre 40mila esemplari venduti), e che ora completa l'offensiva degli sport utility vehicle anche nel Vecchio Continente. ''In Italia la C3 Aircross ha raggiunto le 16.873 unità - ha precisato il direttore Vendite di Citroen Italia, Eugenio Franzetti - e nonostante la concorrenza spietata ha conquistato la decima posizione nel segmento dei B-Suv. Con C5 Aircross - ha aggiunto Franzetti - entriamo in un altro segmento altrettanto importante per il mercato europeo. Ci aspettiamo di riuscire a conquistare un 5% dei C-Suv con un target di circa 12mila unità''. Una previsione tutt'altro che ambiziosa, se si pensa che l'Italia è il quarto mercato più importante per Citroen e che con C5 Aircross l'obiettivo è di soddisfare quei clienti che amano la guida rialzata, che sono a caccia di spazio e che non rinunciano alla modularità. In più C5 Aircross, che per il mercato europeo viene prodotto in Francia, nella fabbrica di Renne-La Janis, è un modello dal carattere assolutamente globale, peculiarità che ha determinato anche la scelta della location per la prova stampa sulle strade marocchine nei dintorni di Marrakesh. Nei piccoli centri urbani, che di 'urbano' hanno davvero poco, su strade sterrate costellate da grosse buche, e tratti di percorso completamente ricoperti dal fango, la C5 Aircross è riuscita a sfoggiare tutta la sua anima di suv, grazie anche all'ausilio dei sistemi di assistenza alla guida. A bordo circa una ventina di dispositivi tra cui il grip control con hill assist descent che favorisce la guida su fondi difficili; il vision 360 per un'assistenza video alle manovre; la retrocamera con top real vision e l'highway driver assist (dispositivo di guida autonoma di livello due) che combina il regolatore di velocità attivo con funzione Stop&Go. Nonostante le dimensioni generose, la lunghezza di 4,50 metri conferisce a C5 Aircross un aspetto decisamente compatto.



La linea è robusta e fluida, anche grazie alla presenza degli Airbump ( in posizione più ribassata) sulle fiancate laterali.



Il design ricorda molto quello della sorella minore C3 Aircross, con un frontale ampio e la firma luminosa che si impone in maniera decisa nella calandra anteriore. Al posteriore l'ampiezza e lo sviluppo verticale sottolineano la spaziosità del bagagliaio, il cui volume passa da 580 a 720 litri fino a 1.630 con sedili ripiegati. La modularità è garantita dall'impiego della piattaforma EMP2 del gruppo Psa, abbinata - come per C4 Cactus - ad una sensazione di comfort unica che è garantita dalle sospensioni con smorzatori idraulici progressivi (mutuati dal mondo del motorsport) che contribuiscono a favorire la sensazione di trovarsi su un 'tappeto volante' e dai sedili advanced comfort con imbottitura più spessa che apporta una sensazione di benessere anche dal punto di vista posturale. All'interno la plancia è generosa: il quadro strumenti è integrato da un display digitale configurabile da 12,3''. Al centro gli aeratori e il touch Pad capacitivo da 8'', con un gruppo di comandi touch screen, che formano un unico blocco. La connettività è garantita dal sistema Connect Nav e dal Citroen Connect Box con Pack Sos & assistance incluso. A disposizione anche la ConnectedCAM integrata nella base del retrovisore interno che consente di fotografare o filmare ciò che è di fronte al veicolo. Come per gli altri modelli della gamma, anche C5 Aircross propone una personalizzazione ai massimi livelli: trenta combinazioni esterne, cinque ambienti interni. I motori disponibili sono tutti Euro 6.2: si tratta di due benzina PureTech 130 S&S e PureTech 180 S&S EAT8; per i diesel la scelta è tra il BlueHDI 130 S&S, BlueHDi 130 S&S EAT8 e BlueHDi 180 S&S EAT8. A partire dal 2020 arriverà anche la versione plug-in hybrid PHEV con un'autonomia in modalità completamente elettrica di circa 50 km. I prezzi partono da 25.700 euro per la versione Live con il PureTech 130 fino ad arrivare ai 36.700 euro della Shine con il BlueHDi 180 e l'EAT8. Per il lancio è inoltre prevista una versione speciale 71° N Limited edition, limitata a soli 100 esemplari e prenotabile esclusivamente online in vendita ad un prezzo di 33.700 euro.