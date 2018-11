Nuova generazione Bwm X5, grande suv per ogni stagione

PIACENZA - In attesa del debutto dell'ammiraglia X7 - appena svelata - il compito di 'guidare' dall'alto l'offensiva suv di Bmw spetta all'ultima generazione di X5, che arriva in Italia con un porte aperte nel prossimo weekend del 23-24 novembre con un listino che parte da 72.900 euro. Nel pensare e realizzare questo modello Bmw non ha dimenticato infatti di ascoltare i desiderata dei suoi clienti e di puntare a nuove fasce di acquirenti. Fanno il loro debutto, ad esempio, sistemi di controllo e gestione della dinamica di marcia - come la sospensione pneumatica con regolazione anche automatica, l'Integral Active Steering e il pacchetto Off-Road - che aumentano la versatilità dell'auto e innalzano i livelli di confort. Per la prima volta, inoltre, chi siede al volante di X5 serie può godere dei vantaggi di nuovi e interessanti sistemi di assistenza alla guida. Come è stato possibile verificare durante un articolato test sulla viabilità nella valle del Trebbia e su impegnativi percorsi fuoristrada, il nuovo suv Bmw stupisce - ad esempio - con il Reversing Assistant, che introduce in pratica la guida autonoma in situazioni dove le manovre risultano difficili. Assieme al Driving Assistant Professional e al Parking Assistant Plus (di cui è una funzione) il Reversing Assistant permette di lasciare alla X5 il compito di ripercorrere da sola, sterzo compreso, in retromarcia fino a 50 metri fatti all'interno di spazi limitati dove è impossibile l'inversione di marcia. Bmw X5 presenta di serie e per la prima volta anche il Live Cockpit Professional che consente di adeguare i display, i sistemi di controllo e le molte telecamere esterne sulla base delle esigenze individuali del guidatore.



Soluzioni che annullano - va detto chiaramente - la preoccupazione per le maggiori dimensioni di questo suv, che sfiora ora i 5 metri di lunghezza (+ 3,6 cm fino a 4,922 m) e supera i 2 metri di larghezza (+ 6,6 fino a 2,004 m). X5 guadagna dunque in 'importanza' e look, ed offre soprattutto una maggiore abitabilità grazie al passo cresciuto fino a 2,975 m, soprattutto nei posti posteriori. Cresce anche lo spazio per i bagagli e gli altri carichi: ribaltando il sedile posteriore 40:20:40 si aumenta il volume utile da 645 lad un massimo di 1.860 litri e, più avanti, X5 sarà ordinabile anche con una terza fila di sedili opzionale per due passeggeri addizionali.



Altro utilissimo equipaggiamento di serie sono i gruppi ottici a Led che include inoltre fari adattivi con distribuzione variabile della luce in autostrada e in città, le Cornering Lights e l'antiabbagliamento High-Beam Assistant che commuta automaticamente da abbaglianti ad anabbaglianti e viceversa. A richiesta X5 può mettere a disposizione l'impianto Full Led Laserlight, cioè il sistema che grazie al laser ha un raggio fino a 600 m e ottimizzare la funzione abbagliante per assicurare una guida sicura di notte. Promossa a pieni voti anche l'evoluzione delle sospensioni (pneumatiche sui due assi) e dell'insieme degli elementi - trasmissione, sistema xDrive, controlli della trazione e della tenuta di strada - che contribuiscono a quel risultato che viene definito come 'prestazioni'. Tutto è stato ottimizzato per soddisfare gli esperti e per tranqullizzare i neofiti. Anche perché con la 'crescita' delle motorizzazioni ci sono due elementi da tenere sempre in considerazione: la poderosa coppia, che fa schizzare l'X5 come una roadster sportiva ma che va comunque dosata, e il fatto che sull'asfalto non si ha la sensazione della velocità con il rischio quindi di superare i limiti. La scelta può cadere sul benzina 6 cilindri da 340 Cv e 450 Nm di coppia massima della X5 xDrive 40i, sul diesel 6 cilindri quadri turbo da 400 Cv e 760 Nm della della X5 M50d e, infine, sul diesel 6 cilindri twin turbo da 265 Cv e 620 Nm della X5 xDrive 30d, tutti perfettamente assistiti dal cambio automatico Steptronic a 8 rapporti.