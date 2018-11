La berlina compatta Fiat Cronos indossa gli abiti sportivi

ROMA, 19 NOV - Spoiler, paracolpi sottoscocca e cerchi neri, assetto ribassato, la Fiat ha mandato in palestra la sua berlina compatta latinoamericana, la Cronos. Il prototipo Sport della tre volumi di 4,36 metri, ha fatto passerella nei giorni scorsi al Salone dell'auto di San Paolo, mostrando le potenzialità di sviluppo di questo modello, lanciato sui mercati del Sud America all'inizio dell'anno e già vincitrice di tre premi della critica, tra cui la scorsa settimana il titolo argentino di ''Auto regionale dell'anno''. Una macchina che è già un successo commerciale con oltre 25mila ordini in soli nove mesi. Prodotta nell'impianto argentino di Cordoba, utilizzando come base meccanica la piattaforma modulare MP-S, la quattro porte disegnata dal Centro stile FCA Latam è ispirata nelle forme all'europea Tipo, di cui è più corta di 17 cm, ha il vano bagagli più grande della categoria (525 litri) e in questa nuova proposta mostra di avere grinta a sufficienza per piacere ai giovani. Equipaggiata con un motore a benzina di 1,8 litri, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti AT6, la Sport propone l'inedito kit assetto che ne abbassa l'altezza da terra del fondo vettura. Sfoggia un colore rosso acceso, abbinato al nero lucido scelto per il tetto e i cerchi, che sono specifici per questa realizzazione e misurano 17 pollici. Il nero standard è utilizzato per specchietti, elementi aerodinamici aggiuntivi (baffo all'anteriore, spoiler al posteriore) e fasce protettive laterali inferiori, che sono prolungare sino ai paraurti, così da creare una striscia uniforme che gira intorno all'auto e che ne slancia la silhouette. Lo stesso abbinamento di colori è protagonista nell'abitacolo della vettura, in particolare per i sedili che sono rivestiti al centro di rosso e nelle fasce laterali di nero e per le cuciture di sterzo ed elementi interni, in rosso su pelle nera.