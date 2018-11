A Milano l'anteprima di Kodiaq RS, primo suv sportivo Skoda

ROMA - Kodiaq RS, primo suv sportivo di Skoda, sarà protagonista nel prossimo week end del 24 e 25 novembre di un'esclusiva anteprima per il pubblico italiano. Questo inedito modello - mostrato in anteprima al Salone di Parigi in ottobre - sarà infatti al centro della scena durante Vanity Fair Stories, il primo grande evento organizzato dal prestigioso magazine Vanity Fair Italia presso l'Anteo Palazzo del Cinema. Kodiaq RS sarà immediatamente riconoscibile sul red carpet - accanto ai più importanti nomi del cinema, dello spettacolo e della musica - durante questa due giorni interamente gratuita, grazie alla sua estetica sportiva e accattivante, sviluppata per enfatizzarne il lato dinamico. In Kodiaq RS spiccano i paraurti dedicati con prese d'aria ampliate, il doppio scarico inserito nel fascione posteriore, i cerchi in lega da 20 pollici (proposti per la prima volta proposti di serie su un modello Skoda) e l'impianto frenante sportivo con pinze verniciate in rosso. Esclusiva anche la colorazione blu race metallizzata, che enfatizza il trattamento in nero lucido della calandra e delle cornici dei finestrini. e mette in risalto l'impianto frenante sportivo con pinze verniciate in rosso. Sotto al cofano di Kodiaq RS è pronto a scattare il turbodiesel più potente mai prodotto dalla Casa ceca: il 2.0 Bi-TDI da 240 Cv, con 500 Nm di coppia massima, che spinge il nuovo suv (in assenza di limiti) fino a 220 km/h. Di serie la trazione integrale a controllo elettronico, abbinata al cambio DSG a 7 rapporti. Fanno parte della dotazione standard anche lo sterzo progressivo e gli ammortizzatori a regolazione elettronica che permettono un handling sportivo su strada, ma non limitano la capacità di muoversi fuori dall'asfalto quando viene selezionata la modalità off-road. Il feeling sportivo prosegue anche nell'ampio abitacolo, dominato dai toni del nero e del grigio antracite, grazie ai sedili ad alto contenimento, al volante sportivo e alle esclusive finiture in carbon look. Kodiaq RS non rinuncia ad alcuna delle soluzioni di abitabilità e funzionalità che sono tipiche di ogni Skoda. Oltre alla nuova variante sportiva, esposta all'Anteo Palazzo del Cinema, il grande suv Skoda Kodiaq sarà presente durante il Vanity Fair Stories anche come auto di cortesia destinata agli ospiti della manifestazione. Ad accompagnare sul Red Carpet i più importanti nomi del grande schermo, dello spettacolo e della musica sarà infatti una flotta composta da Kodiaq Sportline, versione che enfatizza l'eleganza sportiva del modello e da Kodiaq Scout, che esalta il lato avventuroso grazie a protezioni specifiche estese anche al sottoscocca. Vanity Fair Stories è il primo grande Festival aperto al pubblico organizzato da Vanity Fair Italia per dare nuova forma alla propria vocazione al racconto. Durante l'evento - che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 novembre, presso l'Anteo Palazzo del Cinema, in via Milazzo 9 a Milano - attrici, attori, registi, sceneggiatori, cantanti, scrittori nazionali e internazionali si alterneranno sui palchi della manifestazione e si racconteranno al pubblico, che avrà modo di partecipare anche a workshop dedicati.