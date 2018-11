Icona debutta a LA con concept Nucleus

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - La società di design Icona parteciperà per la prima volta al Los Angeles Auto Show. Il debutto americano della sua ultima creazione, il concept vehicle a guida autonoma, Icona Nucleus, si terrà il 29 novembre presso lo stand di Icona. Lo stesso giorno, Icona sarà fra i protagonisti del Car Design Forum dedicato a 'Immaginare il futuro dell'automobile' dove sarà esposto un modello in scala della Nucleus. La presenza a Los Angeles è un passo in avanti nella crescita di Icona nel mercato Usa. Fondata nell'estate del 2016, Icona Design Los Angeles studio conta 20 persone fra designer, modellisti e ingegneri e riceve oltre il 40% delle entrate da clienti acquisiti localmente. "Il nostro studio ha sede in Orange County tra i principali costruttori come Toyota, Mazda, Hyundai, Kia" spiega Teresio Gigi Gaudio, presidente e ceo di Icona.

Fondata nel 2010, Icona nasce a Torino e conta più di 120 designer, modellisti, ingegneri e project manager provenienti da 21 Paesi, con sedi a Torino, Shanghai e Los Angeles.