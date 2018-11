Ecco come cambia Soul, l'originale space-crossover di Kia

E' partito il conto alla rovescia per la presentazione in prima mondiale a fine mese, al Los Angeles Auto Show, della nuova generazione della Kia Soul, l'originale space-crossover che è stato lanciato nel 2009 e che verrà proposto a partire dal prossimo anni con molto novità compresa la trazione integrale.



Da sempre vera icona del design e dell'innovazione della Casa coreana, Soul è stata oggetto di un completo rinnovamento, sia per migliorare le qualità dinamiche sia per renderla ancora più versatile e confortevole.



Un tesser diffuso da Kia mostra l'andamento verticale del montante C, a conferma che anche la Soul 2019 avrà una carrozzeria squadrata e molto spaziosa, prerogative che sono evidenziate anche dalle immagini dei prototipi con mascheratura optical colti dall'obiettivo durante il collaudi. La stessa Casa coreana, in un suo comunicato, conferma per la prossima generazione di Soul la disponibilità di diversi propulsori, con motorizzazioni turbocompresse e versioni elettriche a zero emissioni, renderà questa nuova Kia una perfetta interprete della mobilità contemporanea. La versione full electric sarà in vendita in Europa entro la prima metà del prossimo anno.