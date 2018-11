Toyota, Proace Verso con nuovo motore diesel 1.5 120 cv

ROMA- Il nuovo Toyota Proace Verso MY18 propone una nuova motorizzazione diesel 1.5 litri da 120 CV, ora in linea con la normativa Euro 6.2, che sostituisce il precedente 1.6 litri da 115 CV e introduce un nuovo cambio automatico a 8 rapporti.



Anche il MY18, come il modello precedente, sarà disponibile in tre differenti lunghezze: Compact L0, Medium L1, Long L2 e in tre allestimenti Lounge, Executive e 'Luxury' con doppia porta laterale scorrevole.



Il Proace Verso MY18 è proposto con il nuovo listino prezzi chiavi in mano di 33.000 euro, per la configurazione Compact (L0) nell'allestimento Lounge con motore 1.5D da 120 CV, fino ad arrivare ai 49.950 euro, necessari per la configurazione Long (L2) nell'allestimento Luxury con motore 2.0D da 177 CV e cambio automatico a 8 rapporti.