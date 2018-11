Bmw porterà al Salone di Los Angeles la nuova M340i xDrive

A poco più di un mese dalla presentazione al Salone di Parigi della rinnovata Serie 3, Bmw si appresta a lanciare una inedita versione'pepata' di questa nuova generazione G20, la M340i da 374 Cv che si collocherà a metà del prossimo anno tra la già performante 330i e la più estrema M3. La M340i xDrive (questa la esatta denominazione vista la presenza della trazione integrale) verrà svelata tra pochi giorni al Los Angeles Auto Show, perfetta passerella in un mercato - quello della California - che è tra i più ricettivi per le varianti esclusive della Casa di Monaco. Sotto al cofano il collaudato sei cilindri 3.0 con sovralimentazione M TwinPower Turbo, controllo delle valvole Valvetronic e distribuzione a fasatura variabile Doppio Vanos.



Grazie anche al riprogettato sistema d'iniezione High Precision ad alta pressione (350 bar) questa unità eroga una potenza di 374 Cv con una coppia massima di 500 Nm, valori che consentono alla M340i xDrive di accelerare da 0 a 100 in 4,4 secondi. La trasmissione automatica Steptronic Sport ha otto rapporti (con taratura specifica) e dispone di funzione Launch Control e comando con levette al volante. L'impianto di scarico M Sport - che grazie alle elettrovalvole offre nelle modalità di guida Sport e Sport+ una sonorità particolare - è dotato di uno specifico filtraggio antiparticolato che consente alla M340i xDrive di rientrare nei limiti Euro 6d-Temp. A livello di dinamica, questa inedita variante della Serie 3 promette un comportamento 'emozionale' all'altezza del motore: impianto frenante M Sport, scocca irrigidita e sospensioni aggiornate con assetto M Sport ribassato di 10 mm, differenziale posteriore M Sport a controllo elettronico e ruote da 18 pollici (a richiesta 19) con gommatura differenziata davanti-dietro 225/45 R 18 e 255/40 R 18.