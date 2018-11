Top di gamma Renault più ricco con Talisman, Espace e Koleos

Accompagnate da una imponente limousine Reinastella del 1929, capace di competere con i modelli di lusso dell'epoca, le tre protagoniste dell'alto di gamma Renault - il crossover Espace, il suv Koleos e le varianti Berlina e Sporter di Talisman - hanno debuttato oggi in un elegante castello alle porte di Parigi nelle ultime varianti, aggiornate e arricchite. La novità più importante per il model year 2019 riguarda le motorizzazioni, in quanto il Gruppo Renault introduce su Talisman - Berlina e Sporter - e su Espace unità benzina e diesel completamente riviste. Arrivano infatti il nuovo benzina TCe 225 EDC FAP - analogo a quello che spinge anche la berlinetta Alpine - che è dotato della tecnologia antinquinamento FAP, e i nuovi turbodiesel Blue dCi 160 EDC e 200 EDC che a loro volta propongono, per rispettare l'ambiente e le norme, la tecnologia antinquinamento SCR (Selective Catalytic Reduction). '' Da sempre attenti alle richieste dei clienti - ha detto Guillaume Berthier direttore delle gamme segmento D/E - facciamo ora evolvere i nostri modelli per soddisfare sempre di più le loro esigenze. Con un design che ha riscosso unanimi consensi, Espace, Koleos e Talisman offrono confort, raffinatezza e cura del dettaglio. E siamo orgogliosi di presentare le nuove motorizzazioni Blue dCi e TCe FAP. Abbinate al telaio a 4 ruote sterzanti 4-Control assicurano un eccellente piacere di guida ridendo allo stesso tempo i consumi''.



All'esterno i modelli Renault top di gamma riconfermano l'elegante design d'origine, facilmente identificabile grazie al logo prominente che spicca sulla calandra. Una coerenza stilistica che si ritrova nella forma delle luci anteriori e posteriori, caratterizzate da una doppia firma luminosa full Led di grande riconoscibilità e ora esaltata dai fendinebbia anteriori a Led su Talisman - Berlina e Sporter - e Koleos. Nel crossover Espace debuttano invece nella gamma di tinte il Blu Cosmo e i cerchi da 20 pollici Kubera come opzione. Tutta la gamma evidenzia sviluppi nelle tecnologie di bordo: R-LINK 2 si arricchisce della funzione smartphone replication che consente di proiettare sullo schermo da 8,7 pollici le applicazioni compatibili (telefonia, messaggi, navigazione e musica). La funzione replication utilizza i sistemi operativi Apple CarPlay e Google Android Auto. La proposta di navigatore a bordo è completata dall'applicazione WAZE e debutta la funzione My Renault permette di gestire la propria auto dallo smarphone tramite App. Come per Espace e Talisman Berlina e Sporter, anche Koleos si arricchisce del Cruise Control adattivo, per regolare automaticamente la velocità e mantenere una distanza di sicurezza preselezionata. Espace può anche contare su un portellone posteriore motorizzato con apertura automatica, al pari di Koleos, Talisman Berlina e Sporter. Nel test su strada, che ha permesso di verificare le novità a tutte le andature, le Renault top di gamma hanno confermato la validità del a quattro ruote sterzanti 4Control presente su Talisman ed Espace. Fino a 50 km/h le ruote posteriori si aprono o chiudono nella direzione opposta rispetto a quelle anteriori per garantire un miglior raggio di sterzata e maggiore agilità.



Oltre questa velocità, la sterzata avviene nella stessa direzione delle ruote anteriori, per garantire precisione di guida e sicurezza ottimali. Questa tecnologia, assieme alle sospensioni pilotate, esalta il piacere di guida e anche la qualità della vita a bordo. Il tutto è gestito dal sistema Multi-Sense scegliendo tra le 4 modalità Eco, Confort, Neutro, Sport più quella Perso. Promossa a pieni voti anche la combinazione del nuovo 4 cilindri turbo TCe da 225 Cv, disponibile su Talisman ed Espace, con il cambio automatico a doppia frizione EDC, reattivo ma anche 'lieve' quando non si cercano le andature sportive. Per chi utilizza invece Talisman o Espace sulle lunghe distanze risulteranno perfetti i nuovi motori diesel Blue dCi 160 EDC e 200 EDC che offrono una maggiore potenza (da 5 a 40 Cv in più), una coppia più elevata (da 10 a 20 Nm in più) e consumi contenuti. Il listino del suv Koleos varia tra 36.350 e 44.900 euro; quello di Talisman tra 33.000 e 45.450 euro e, infine, quello di Espace tra 40.900 e 51.400 euro.