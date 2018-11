Su Mercedes Classe A debuttano nuove motorizzazioni Euro 6d

Debuttano su Classe A le nuove motorizzazioni Euro 6d, disponibili su A200 d Automatic e A220 d Automatic, in due declinazioni di potenza, 150 e 190 cavalli.



Classe A è così - spiega la casa automobilistica - il primo modello compatto della Stella già certificato e già in regola con le rigide normative Real Driving Emission (RDE) fase due, obbligatorio a partire da gennaio 2021. E insieme ai nuovi motori fa la sua première anche il nuovo cambio automatico 8G-DCT.



Si tratta di novità che vedono continuare la 'rivoluzione' di Classe A. Dopo aver introdotto il nuovo sistema di infotainment MBUX, il bestseller della Stella tiene a battesimo il debutto di due nuove motorizzazioni diesel nelle varianti 200 d e 220 d, caratterizzate da valori di emissione sotto i limiti imposti dai futuri cicli omologativi RDE fase due, obbligatori dal 2021, e certificate Euro 6d.



Il motore due litri OM654q, versione modificata per l'installazione trasversale dell'OM 654, si presenta con due livelli di potenza: 150 cavalli (110 kW) e 190 cavalli (140 kW).



Il basamento in alluminio e il processo di combustione con incavo a gradino, insieme alla tecnologia 'nanoslide', sono gli highlights tecnici del nuovo propulsore e, grazie all'ampliamento del sistema di post-trattamento dei gasi di scarico con catalizzatore SCR, già omologato secondo la normativa Euro 6d.



Per quanto riguarda la nuova trasmissione 8G-DCT, grazie alla marcia aggiuntiva i rapporti di trasmissione sono più stretti, migliorando così la fluidità degli innesti e ottimizzando l'utilizzo del motore. Allo stesso tempo, l'ottava marcia ha un rapporto di trasmissione più lungo e, a velocità costante, permette l'abbassamento dei giri del motore, migliorando l'efficienza e il comfort acustico.