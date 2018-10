Ford Territory, risposta 100% made in Cina al Jeep Compass

ROMA - Che il mercato dei suv, a livello mondiale, sia uno dei più redditizi è innegabile. E che grandi territori, come la Cina o l'America del sud, non possano essere trascurati da un costruttore automobilistico al top - come lo è l'americana Ford - è altrettanto importante. Premesse che spiegano l'operazione Territory che la Casa dell'Ovale Blu ha avviato nello scorso agosto proprio in Cina e che ora si estende al Brasile, dove questo nuovo suv da 4 metri e 58 - diretto rivale del Jeep Compass, il più venduto in quel Paese - farà il suo debutto al Motor Show di San Paolo, in programma a novembre.



Territory, va detto, porta il badge Ford ma non è un prodotto della Casa americana, in quanto deriva - nella carrozzeria e nella meccanica - dal modello Yusheng S330, un suv cinese al 100% di una delle marche del Gruppo Jiangling Motors Corporation (JMC), lo stesso della Landwind e partner di Ford per diverse linea di prodotto. Per trasformare lo Yusheng S330 in Territory i progettisti hanno cambiato la parte anteriore, la mascherina, lo scudo paraurti, i gruppi ottici e altri dettagli. L'interno, invece, è completamente diverso ed è caratterizzato da design più moderno (il modello S330 era nato nel 2016) e da materiali di migliore qualità come e plastiche morbide sul cruscotto e sulle portiere.



Assolutamente completo l'elenco delle dotazioni, con il sistema multimediale attivabile a voce e il sofisticato assistente alla guida Co-Pilot360 che combina frenata d'emergenza, monitoraggio dei punti ciechi, illuminazione automatica e autopilota adattivo. Sotto al cofano resta un motore turbo Jiangling 1.5 ma modificato per erogare 163 Cv, cioè 20 in meno rispetto al modello d'origine Jiangling, allo scopo di migliorare il consumo (sale a 14,9 km/l da 13,8 km/l) rispetto al 'fratello cinese'. È lunga 4,58 m, larga 1,94 m, alta 1,67 me passo di 2,71 m. Più grande di un Jeep Compass - 4,58 m contro 4,42 m di lunghezza, 1,94 m contro 1,82 m di larghezza) Territory evidenzia nella coda una certa somiglianza con Il Range Rover Evoque, un aspetto - scrive il magazine brasiliano Quatro Rodas - che non è una coincidenza. Landwind, di proprietà della Jiangling Motors Corporation, è un marchio noto per avere a listino un clone dell'Evoque, così come è sempre della JMC un clone del pick-up Volkswagen Amarok.



Da tempo partner dell'Ovale Blu, JMC produce in Cina oltre al Territory il suv Ford Everest - derivato dal Ranger - e numerose versioni del Transit.