Volkswagen T-Cross, nelle concessionarie ad aprile del 2019

AMSTERDAM - Presentato in anteprima mondiale con tre eventi che si sono svolti in contemporanea ad Amsterdam (con Cara Delevingne testimonial di eccezione) a Shanghai in Cina e a Sao Paulo in Brasile, il nuovo city-suv Volkswagen T-Cross ha iniziato il cammino che lo porterà a debuttare commercialmente nella prossima primavera. ''T-Cross arriverà nelle nostre concessionarie ad aprile 2019 - ha detto ad ANSA Fabio Di Giuseppe, responsabile marketing della marca Volkswagen in Italia - e completerà così un'offerta tra le più complete e articolate, dato che spazierà allora da questo nuovo modello di segmento B fino al suv 'top' Touareg che abbiamo presentato nella sua ultima generazione pochi mesi fa''. La gamma di T-Cross, che è lungo 4 metri e 11 centimetri, sarà composta per il nostro mercato dalla versione d'ingresso Urban (''una denominazione che calza alla perfezione - ha precisato Di Giuseppe - con la destinazione cittadina di questo suv compatto''), dalla Style e dalla Advanced, a cui si potranno aggiungere in base alle richieste del cliente i pacchetti Design e l'allestimento R-Line, destinato ad enfatizzare la sportività di questo nuovo suv. ''Stiamo lavorando al posizionamento prezzi - ha detto Di Giuseppe - che non sono stati ancora definiti. Ma posso assicurare che si partirà da un livello inferiore ai 18mila euro. Vogliamo mantenere per T-Cross una 'forchetta' molto stretta fra le differenti versioni e le tre motorizzazioni, e rendere accessibile alla nostra clientela quel suv di segmento B che attendeva a completamento della T-Family''. Nel ricordare che l'arrivo sul mercato italiano di T-Roc non ha assolutamente influito sulle immatricolazioni di Polo e di Golf che nel corso dell'anno hanno stabilito nuovi record di vendite, Di Giuseppe ha ribadito che ''l'arrivo di una proposta inedita in questo segmento e con queste caratteristiche, indirizzata soprattutto ai clienti privati e al mondo femminile, permetterà a Volkswagen di far tornare al brand coloro che, in cerca di suv e crossover compatti, si sono dovuti rivolgere alla concorrenza e, naturalmente, di fidelizzare chi oggi possiede nostre berline compatte e vuole godere dei vantaggi dell'architettura suv di T-Cross, come il posto guida rialzato e la grande spaziosità interna con valori record per il vano bagagli''.