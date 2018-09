Suzuki, stile e tecnologia al top per nuova Vitara

ROMA - A trent'anni dal lancio della prima generazione, Suzuki alza il velo su nuova Vitara. Il suv della casa di Hamamatsu sarà in vendita a partire da 20.980 euro, con il nuovo1.0 Boosterjet, al prezzo di 17.900 euro.



La nuova versione presenta un frontale aggiornato con accenti cromati nella mascherina a cinque feritoie, una nota distintiva già presente sulla iV4, concept car che ha dato origine allo stile di nuova Vitara.



I nuovi gruppi ottici posteriori dal design 3D adottano ora tre file di LED che rendono il look più moderno e conferiscono a Vitara una firma luminosa inconfondibile.



All'interno dell'abitacolo, i materiali di alta qualità e l'eleganza delle linee rendono Vitara ancora più moderna. Altre introduzioni importanti riguardano l'adozione di nuovi inserti soft touch e la presenza di dettagli argento su plancia, porte e console centrale. Nuovo anche il motivo geometrico sul pannello con finitura metallica argentata che decora la plancia. I sedili adottano un rivestimento scamosciato con cuciture profonde che creano un disegno geometrico e danno un tocco urbano e alla moda.



La strumentazione ha un disegno in linea con il carattere deciso di un suv. L'orologio è a sua volta ridisegnato mentre il nuovo sistema My Drive, con LCD a colori da 4,2 pollici posto tra gli indicatori, permette di apprezzare meglio le animazioni relative alle varie modalità della trazione integrale Allgrip Select e del sistema Hill Descent Control, così come le indicazioni del sistema 'occhioallimite', il dispositivo di riconoscimento dei segnali stradali, che rappresenta una nuova dotazione di sicurezza.



In aggiunta al motore turbo a iniezione diretta 1.4 Boosterjet da 140 cavalli, entra in gamma il nuovo 1.0 Boosterjet da 112 cavalli.



La gamma è articolata su 3 allestimenti: cool, top, starview. Come da tradizione Suzuki, su Nuova Vitara sono di serie clima automatico, schermo touchscreen 7'', Bluetooth, compatibilità Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink, videocamera posteriore, cruise control, sedili riscaldati, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag, bracciolo centrale con un vano portaoggetti, sono presenti già dall'allestimento Cool 2WD con cambio manuale.



Nuova Vitara porta con sé inoltre nuovi ed evoluti sistemi di guida semi-autonoma che, come silenziosi copiloti, aiutano ad evitare gli incidenti in un numero sempre maggiore di circostanze.



Il Radar Brake Support (RBS), che impiega onde radar ad alta frequenza, è stato sostituito dal sistema 'attentofrena' basato sul Dual Sensor Brake Support (DSBS). Disponibili inoltre il sistema 'guidadritto' e il 'restasveglio' che monitora la condotta del mezzo e riesce a capire se il guidatore si sta distraendo o se sta cadendo vittima di un colpo di sonno.



Disponibili anche 'occhioallimite' che riconosce i segnali e il 'guardaspalle' per gli angoli ciechi.