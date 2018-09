Carattere sportivo e Dynamic Sound Boost per Kodiaq RS

ROMA - A poche settimane dalla première al prossimo Salone dell'Auto di Parigi 2018, Skoda svela in un video alcuni particolari di Kodiaq RS, il primo suv ad alte prestazioni nella sua storia, disponibile a 5 e 7 posti. Il nuovo modello sarà caratterizzato da gruppi ottici in tecnologia full-Led, strumentazione digitale Virtual Cockpit e nuova funzione Dynamic Sound Boost per sottolineare potenza e dinamicità della esclusiva motorizzazione a gasolio. Grazie al 4 cilindri diesel 2.0 TDI 240 Cv, il più potente mai utilizzato da Skoda alla trazione integrale 4x4 a controllo elettronico e alle sospensioni adattive, il primo suv ad alte prestazioni della Casa di Mlada Boleslav promette - si legge nella nota - un carattere decisamente sportivo, valorizzato dall'effetto cristallino dei fari full-Led di serie e dallo specifico trattamento estetico. I primi dettagli svelati ufficialmente mostrano, inoltre, l'esclusiva vernice metallizzata Blu Race, per la prima volta disponibile per un suv Skoda. L'equipaggiamento di serie di Kodiaq RS include il Virtual Cockpit, la strumentazione digitale liberamente programmabile dal conducente. Alle quattro visualizzazioni classiche, si aggiunge su questo modello una specifica modalità Sport che visualizza al centro dello schermo il contagiri e il tachimetro. Kodiaq RS è il primo veicolo Skoda dotato di Dynamic Sound Boost. Questo sofisticato sistema analizza i dati dell'elettronica di bordo e li sfrutta per variare e intensificare il suono del motore in base alla modalità di guida selezionata. Ne risulta un'esperienza di guida accattivante e coinvolgente, che rende ancora più piacevole la vita a bordo del grande suv Skoda.