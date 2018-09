Ecco DS 3 Crossback, Suv high-tech anche per la città

(FRANCIA) - In casa DS sbarca il DS 3 Crossback, il SUV high-tech ideale per viaggiare ma ottimo anche in città. Con alcune "chicche", presentate in anteprima oggi a Velizy, qualche decina di chilometri da Parigi: la E-Tense, versione 100% elettrica del Crossback che regala un'autonomia di oltre 300 chilometri, e il corredo di alta tecnologia che accompagna i modelli più evoluti, a cominciare dal sistema di proiettori DS Matrix Led Vision.



"E' uno stile unico - ha spiegato ai giornalisti nel bunker dove nasce il design DS, a Velizy, l'amministratore delegato di DS Automobiles, Yves Bonnefont - con proporzioni che diventeranno di riferimento in questo segmento. E un design spettacolare, un atteggiamento di veicolo pronto a scattare, una grande robustezza. Senza parlare dei dettagli e della precisione, dalle maniglie delle portiere a scomparsa, ai materiali di grande prestigio utilizzati per gli interni. Il livello DS 3 Crossback di tecnologia non è stato mai raggiunto in questo segmento, a cominciare dal sistema di guida autonoma di livello 2, una prima mondiale in questo segmento".



La lunghezza contenuta, 4,12 metri, ne fa una ideale City Car, e per chi ha il problema del parcheggio si avvera il sogno di "osservare" con le mani libere l'auto che si infila nel posto libero senza toccare volante o pedali. Le maniglie a scomparsa si "animano" quando il guidatore arriva a un metro e mezzo dall'auto e si richiudono al momento della partenza o quando ci si allontana. Fra i servizi innovatori che vengono accoppiati al nuovo prodotto DS, la possibilità di governare l'auto direttamente con una applicazione sullo smartphone, attraverso la quale sarà possibile anche procedere - a distanza - al prestito dell'auto senza bisogno di incontrare il beneficiario e senza scambio di chiavi.



Dieci sono le tinte previste per la carrozzeria e 3 i colori del tetto per la personalizzazione dell'auto, con una notevole scelta di combinazioni. Cinque le configurazioni per gli interni, ispirate per lo più ai quartieri di Parigi: DS MONTMARTRE, DS BASTILLE, DS PERFORMANCE Line, DS RIVOLI, DS OPERA, oltre all'edizione limitata per il lancio. Sul cruscotto, sui comandi del diffusore di musica - di grande pregio la linea hi-fi del francese Focal (12 altoparlanti e amplificazione di 515 watt) - tutto è declinato con il marchio DS che si trasforma in disegni geometrici che ricordano gli spigoli di una piramide e che decorano la plancia centrale (comandi a sfiorare), gli aeratori centrali e il display.(ANSA).