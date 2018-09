Renault Kadjar cambia sulla base dei desiderata dei clienti

ROMA - Lanciato solo tre anni fa, Renault Kadjar arriva rapidamente ad un profondo restyling per meglio rispondere alle esigenze dei clienti che - in mercato combattuto come quello dei suv - diventano sempre più pressanti e decisive per ottenere risultati commerciali di spicco. Venduto in 50 Paesi, Kadjar ha totalizzato 450mila immatricolazioni dal lancio e ora, anche grazie all'esperienza del partner Nissan nel settore dei sistemi 4x4 e nella progettazione di veicoli off-road, si presenta alla sfida dei prossimi mesi (sarà una delle vedette del Salone di Parigi che apre il 4 ottobre) con le carte in regola per competere nell'ambito dei C-suv. Esteticamente Kadjar 2019 si riconosce per il nuovo trattamento del frontale, coerente con l'identità di marca presente nelle ultime Renault e con una riprogettazione dei proiettori e delle altre luci frontali, tutte a Led (con tecnologia Led Pure Vision technology dalla versione Intens in su). Nel complesso le maggiori dimensioni della mascherina e la diversa forma degli scudi paraurti - con più ampie zone in tinta carrozzeria - danno a Kadjar un look più importante ed elegante, mentre i nuovi cerchi (anche da 19 pollici) contribuiscono a enfattizzare le qualità in-road e off-road del nuovo suv Renault. Rivisto profondamente anche l'abitacolo, con soluzioni che lo hanno più comodo, più lussuoso e più pratico rispetto al modello che esce di produzione. Spiccano il nuovo schermo multimediale da 7 pollici con sistema R-Link 2 e il pannello dei comandi per la climatizzazione, ridisegnato per essere più ergonomico. Rivisti, sulla base dei difetti segnalati dai clienti, anche i sedili che hanno una imbottitura a doppia densità, rinforzi laterali più robusti e un supporto per le gambe regolabile. E sono stati riprogettati anche i pannelli porta per ospitare bottiglie anche di grandi dimensioni (1,5 litri) e riunire in una sola zona i comandi per gli specchi e i vetri elettrici.



Migliore ventilazione e climatizzazione anche per i passeggeri posteriori grazie alle bocchette centrali ridisegnate, a cui si aggiungono due prese USB. Nel nuovo Kadjar debutta il motore 1.3 TCe già presente su Scénic, Captur e Mégane. Sviluppato dall'Alleanza in collaborazione con Daimler, questo 4 cilindri a benzina è dotato di filtro per il particolato (GPF) che abbassa ulteriormente le emissioni ed è disponibile nelle quattro varianti TCe 140 GPF con cambio manuale, TCe 140 GPF con trasmissione automatica doppia frizione EDC, TCe 160 GPF con cambio manuale e TCe 160 GPF con trasmissione automatica doppia frizione EDC. Altrettanto importante il lavoro svolto sulla gamma diesel, con il debutto di due unità Blue dCi dotati di post-trattamento dei gas di scarico per emissioni fortemente ridotte rispetto ai precedenti. L'unità Blue dCi 115 offre 5 Cv in più e una coppia massima accresciuta di 10 Nm, la Blue dCi 150 ha 20 Cv in più ed è disponibile anche con la trazione 4x4.