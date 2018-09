Con Diesel mild hybrid la Kia Sportage rinnova il suo appeal

ROMA - Con il restyling di mezza età la quarta generazione della Kia Sportage ha guadagnato parecchio appeal. Oltre a un frontale che è stato ridisegnato dal Centro Stile di Francoforte della Casa coreana e a interni più curati e al passo con i tempi, lo spazioso e comodo sport utility orientale prodotto in Slovacchia ha visto, infatti, ampliarsi la propria offerta con l'introduzione della trazione integrale, in abbinamento al nuovo motore a gasolio di 1.6 CRDi litri, e con l'ingresso in gamma di un'interessante versione a gasolio "mild hybrid" a 48 Volt.



Si tratta di un 2.0 CRDi da 185 Cv, proposto con la trazione integrale, che abbina ai vantaggi sulle lunghe percorrenze tipici del Diesel, l'efficienza di un sistema ibrido leggero che permette riduzioni delle emissioni del 7%. I consumi dichiarati sono di 7,06 litri per 100 km nel ciclo combinato (WLTP).



A guadagnarci parecchio, però, con questa soluzione sono soprattutto il piacere di guida e il comfort. Il valido scatto (0-100 km/h in 9,5 secondi) e la migliorata agilità garantita dalla piccola unità elettrica aggiuntiva, fanno infatti il paio con la silenziosità ai semafori e con la prontezza nelle ripartenze del nuovo modello che si giova anche di un cambio automatico a 8 rapporti, dolce e rapido nei passaggi di marcia.



Nel dettaglio, la soluzione "eco" studiata da Kia prevede l'aggiunta ai sistemi di bordo di una batteria a 48 Volt agli ioni di litio da 0,44 kWh, di uno starter/generatore e di un convertitore DC/DC, il cui funzionamento è regolato da una centralina elettronica.Questa regola i flussi di energia in funzione del livello di carica della batteria, con l'obiettivo di assicurare la massima efficienza di marcia. Il tutto avviene senza la complessità, i costi e il peso tipici delle più tradizionali soluzioni full-hybrid.



"In accelerazione - spiegano i tecnici della Filiale - il sistema mild-hybrid fornisce fino a 12 kW di potenza elettrica, riducendo così il carico del motore diesel e le vibrazioni in partenza, oltre a consumi, le emissioni e le vibrazioni. Grazie alla nuova funzione Moving Stop & Start, se la batteria del sistema Mild-Hybrid ha un livello di carica sufficiente, il motore si spegne durante le decelerazioni, o in fase di frenata; in questi casi il sistema MHSG provvede a riavviare il motore appena il guidatore preme di nuovo il pedale dell'acceleratore".



La rinnovata Sportage continua, appunto, a essere prodotta per l'Europa nell'impianto Slovacco di Zilina e conferma le precedenti dimensioni: lunghezza 4.485 mm, larghezza 1.855 mm, altezza 1.635 mm e passo 2.670 mm.



Su tutta la gamma il refresh propone frontale ridisegnato, proiettori full-LED con luci a quattro punti, nuovo paraurti, differenti alloggiamenti dei fendinebbia, inserti nero lucido o cromati che raccordano la presa d'aria inferiore. Ritocchi che hanno contribuito a rendere più accattivante lo sguardo della vettura. Al posteriore si apprezzano le grafiche ridefinite dei fanali a LED e gli inediti dettagli cromati.



A bordo si apprezzano tanti piccoli "tocchi" che contribuiscono a mantenere l'atmosfera al passo con i tempi, come il nuovo volante, il quadro strumenti aggiornato, il sistema di infotainment di ultima generazione, con Apple Car Play e Android Auto.



La nuova Sportage è ordinabile dal weekend di lancio del 15-16 settembre. La gamma prevede due benzina e quattro Diesel con prezzi che partono dai 24.500 euro della 1.6 GDi 132 Cv 2WD in allestimento Business Class per arrivare ai 38.500 euro della 2.0 CRDi AWD AT8 Mild Hybrid 48V nella più sfiziosa proposta GT Line.



"Nel nostro Paese - sottolinea Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia - questo modello rappresenta il meglio dei valori del marchio: design iconico, tecnologie innovative e alta qualità. Tutti aspetti confermati da questa evoluzione che, grazie al nostro primo propulsore diesel mild-hybrid, al design rinnovato e a una serie di nuove tecnologie che incrementano sicurezza, comfort e praticità, permetterà sicuramente a Sportage di proseguire il suo successo".