Opel, nuovo motore benzina 1.6 180 cv debutta su Grandland X

ROMA - Nuovo motore turbo a iniezione diretta da 180 cv con cambio automatico ad otto rapporti debutta sulla gamma Grandland X. Il propulsore PureTech in alluminio eroga potenza e vanta livelli di emissioni ridotti, grazie a un sistema di post-trattamento dei gas di scarico con Filtro Antiparticolato per motori benzina (GPF). Il Turbo 1.6 a iniezione diretta con dispositivo start/stop rispetta le future norme sulle emissioni Euro 6d-TEMP, che comprendono anche le emissioni in condizioni di guida reali (RDE). Il quattro cilindri con doppio albero a camme in testa e quattro valvole per cilindro eroga una potenza massima di 180 CV a 5.500 giri e genera una coppia massima di 250 Nm già a 1.750 giri. Questo motore si distingue anche per la risposta diretta alla valvola a farfalla, accelera Grandland X da 0 a100 km/h in soli 8,0 secondi e fino ad una velocità massima di 222 km/h. Il sistema di variazione dell'alzata delle valvole, abbinato al sistema di valvole a fasatura variabile, permette di regolare temporizzazione e durata delle valvole in modo infinito, riducendo ulteriormente consumi ed emissioni. Il nuovo motore top di gamma sarà disponibile su Grandland X anche con l'allestimento premium Ultimate.