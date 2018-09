Ford, all'IAA nuovo Ford Transit anche in versione PHEV

ROMA - All'IAA Commercial Vehiclesdi Hannover, in programma dal 20 al 27 settembre in Germania, Ford presenta la nuova generazione di Transit. Alla kermesse di Hannover, l'Ovale Blu sarà con la versione definitiva del Transit Custom plug-in hybrid (PHEV) e il Transit con tecnologia mHEV (mild hybrid) da 48 volt, novità assoluta nel segmento.



In arrivo sul mercato per la prima metà del prossimo anno, nuovo Ford Transit da 2 tonnellate sarà equipaggiato con motori più efficienti, garantirà una maggiore capacità di carico, e per la prima volta, integrerà a bordo, connettività e tecnologie avanzate, insieme al nuovo design, completamente rinnovato.



Oltre ai motori diesel EcoBlue 2.0, che sono stati aggiornati per garantire costi di gestione ridotti, il nuovo Transit, nelle versioni con cambio manuale, sarà disponibile anche con la tecnologia mHEV da 48 volt, ideata per migliorarne ulteriormente l'efficienza, in particolare durante l'utilizzo urbano. La tecnologia mHEV recupera l'energia nella fase di decelerazione all'interno di una batteria agli ioni di litio da 48 volt e la riutilizza per la partenza, in accelerazione e per il funzionamento dei componenti elettrici.



Il Transit Custom PHEV è equipaggiato con un sistema ibrido avanzato, in grado di garantire un'autonomia di percorrenza a emissioni zero fino a 50 chilometri e dal motore a benzina EcoBoost 1.0. L'EcoBoost ricarica le batterie di bordo quando necessario, per i viaggi più lunghi, durante gli intervalli di ricarica, e consente di estendere l'autonomia di percorrenza fino a 500 chilometri.



Presentato nella versione definitiva ad Hannover, il PHEV dispone di batterie agli ioni di litio raffreddato a liquido, situate sotto il piano di carico, che ne preservano l'intero volume di carico offerto nella versione standard. Ad Hannover sarà presente anche il nuovo Ranger Raptor, sviluppato dal Team Ford Performance e in vendita, in Europa, dalla metà del 2019. La declinazione performance del pick-up best seller dell'Ovale Blu sarà equipaggiata dalla versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, in grado di sprigionare 213 CV e 500 Nm di coppia, abbinata al nuovo cambio automatico a 10 rapporti.