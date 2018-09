Salone Camper al via a Parma, 300 espositori e 730 modelli -GALLERY

ROMA - Tutto pronto per il salone del Camper, che prenderà il via domani, fino al 16 settembre, alla Fiera di Parma con il taglio del nastro da parte del ministro delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio. Alla kermesse è prevista la presenza di oltre 300 aziende pronte a mostrare centinaia di modelli per tutti gli appassionati della vita en plein air. L'iniziativa, organizzata di concerto con APC, si svolgerà su una superficie di 150mila metri quadrati, dove saranno 730 i modelli di nuova generazione che interpretano uno stile di viaggio in grande crescita anche in Italia. Tra le novità, i diciotto modelli portati da Laika, ma anche Mobilvetta e l' 'arsenale' Rimor. E ancora Adria, Erwin, Sunlight e Wingamm.



Non mancano marchi blasonati del mondo dell'automotive come Mercedes che sarà presente con il Marco Polo Horizon; Volkswagen che porta in scena il T6, in differenti declinazioni, e ancora Citroen (con il nuovo Berlingo e altre due proposte, il Type-H Wildcamp e il Giottiline Therry 38) e Peugeot con il Rifter e il Bravia Swan. Tra le chicche di quest'anno c'è anche la roulotte anfibia, la Sealander, un mezzo di circa 4 metri che riesce ad entrare tranquillamente nell'acqua, senza bisogno di traino grazie al fondo a scodella e a due camere d'aria sigillate. Il salone del camper sarà anche un momento di confronto sulla vita 'en plein air' attraverso dibattiti ed una serie di servizi messi a disposizione di tutti gli appassionati del settore. Dalle idee per un weekend fuori porta (attraverso la campagna proposta da Assocamp) ai racconti dei viaggi straordinari con 14 scrittori provenienti da tutto il mondo fino all'ultima novità proposta da Yespica, piattaforma di camper sharing europea, che sarà presente per mostrare tutti i vantaggi della sharing economy applicata al turismo in libertà.