Peugeot, debutto 308 by Arduini sul circuito Tazio Nuvolari

ROMA - Si è fatta attendere ma è finalmente arrivata sul suolo italiano. Stiamo parlando della 308 TCR made in Peugeot Sport/Arduini Corse che ha svolto nei giorni scorsi i primi test presso il circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV) con alla guida il Team Manager Massimo Arduini. Molti i miglioramenti rispetto alla Peugeot 308 Racing Cup dello scorso anno: potenza aumentata a 350 Cv con ben 420 Nm di coppia, sospensioni con layout specifico, giunti sferici, barre antirollio regolabili all'anteriore e al posteriore, camber e caster regolabili anche al posteriore, aerodinamica totalmente modificata sviluppata dai tecnici del Centre de Style Peugeot tramite il CFD (Computational Fluid Dynamics), carreggiata aumentata, sofisticata centralina Magneti Marelli con acquisizione dati, posizione guida arretrata di ben 40 cm, impianto frenante con pedaliera racing.



Il team Arduini Corse sta valutando la scelta di un giovane pilota a cui affidare la vettura per la prossima stagione e probabilmente la 308 TCR sarà portata al debutto in Coppa Italia Turismo proprio dal Team Manager Arduini. La Peugeot 308 by Arduini Corse non correrà negli ultimi due appuntamenti stagionali della categoria TCR Italy Touring Car Championship, in programma sui tracciati di Vallelunga (RM) e Monza (MB), poiché sarebbe penalizzata da un handicap peso di ulteriori 90 chili, per un peso complessivo di 1.335 chili (60 chili aggiuntivi in quanto partecipante alle ultime due gare e 30 chili per non aver mai gareggiato in campionato nella stagione 2018). ''Purtroppo per precedenti impegni lavorativi la settimana prossima sarò all'estero e non potrò quindi portare al debutto la 308 TCR a Vallelunga nell'omonimo Campionato Italiano, anche perché saremmo penalizzati, come impone il regolamento, di ben 90 chili di zavorra - ha detto Massimo Arduini, Team Manager - .



La vettura è molto complessa poiché consente oltre 300 regolazioni tra ammortizzatori, altezze, camber, caster, incidenza. L'unica certezza è che risulta facile da guidare, una lepre nel misto ed un missile negli allunghi anche grazie alla nuova aerodinamica. E poi è bella esteticamente! Rubando una citazione ad un mio caro amico, è la più DTM del TCR! Ora stiamo valutando in quale gara farla debuttare, in attesa di scegliere un giovane pilota al quale affidarla. Probabilmente farò una gara test in Coppa Italia per scoprirla meglio e prepararla in vista della prossima stagione''.