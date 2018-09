Seat Tarraco, anteprima esclusiva a sorpresa - VIDEO

ROMA - In attesa di scoprirla a Tarragona, il prossimo 18 settembre, Seat Tarraco si mostra in un'anteprima esclusiva a sorpresa a dieci fortunati scelti in 5 differenti Paesi europei. 'Beastlie', 'Stupenda', 'Magnifique', 'Schön', 'Enorme': inglesi, italiani, francesi, tedeschi e spagnoli descrivono così il terzo suv della casa spagnola. Per il nostro Paese, erano presenti gli attori Francesca Leto e Primo Reggiani. Dopo aver accettato l'invito a visitare lo stabilimento Seat di Martorell, i partecipanti sono stati protagonisti di una sorpresa ripresa in un video diffuso dal brand automobilistico.



Con istruzioni enigmatiche, sono stati fatti accomodare in una stanza semibuia. Un telo scuro viene improvvisamente rimosso, ed ecco svelata la sorpresa: la nuova Tarraco. Da Tarragona, nome latino, è il primo nome di un modello Seat scelto tramite voto popolare, con oltre 146.000 partecipanti alla fase finale dell'iniziativa denominata #SEATseekingName.