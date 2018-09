Nissan, a salone Hannover serie speciale Navara N-Guard

ROMA - Ancora più grinta e un nuovo stile grazie a dettagli e finiture che le donano un tratto distintivo. È la versione speciale N-Guard di Nissan Navara, il pick up giapponese adatto al lavoro e al tempo libero, il cui via alle vendite è previsto in Italia per la fine di settembre. Questa edizione speciale deve il nome alla concept car Nissan EnGuard, presentata per la prima volta al Motor Show di Hannover nel 2016. E proprio allo stesso salone fa il suo debutto anche Navara N-Guard.



La serie speciale del pick up si caratterizza per la griglia anteriore, i profili dei fendinebbia, le calotte dei retrovisori, le maniglie e il paraurti posteriore che presentano una finitura nera. Oltre alle pedane e alle barre al tetto in coordinato, l'edizione N-Guard si arricchisce con quattro cerchi in lega da 18'' neri. Gli interni dei fari sono scuri, il tettuccio elettrico con vetro fumé, i sensori di parcheggio e i lavafari sono di serie.



Disponibile in tre colori esterni (Grey, Black e White Pearl), la nuova versione è dotata di decorazioni adesive alla base delle portiere, che proseguono fino al cassone, dietro la ruota posteriore.



All'interno, i sedili in pelle sono stati ridisegnati, con inserti nella seduta e nello schienale con motivo grigio scuro e giallo, abbinato a una doppia impuntura gialla. Una caratteristica che si ripete anche sulle finiture delle portiere e sui tappetini, con un disegno geometrico che richiama gli adesivi esterni. Le tecnologie a bordo restano le stesse della Navara (Hill Start Assist, Hill Descent Control, sistema di frenata d'emergenza intelligente e Intelligent Around View Monitor).