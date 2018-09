Lanciata la Marazzo, l'auto indiana griffata Pininfarina

(ANSA) - NEW DELHI, 4 SET - La M&M, la casa automobilistica Mahindra e Mahindra, ha presentato oggi sul mercato indiano la Marazzo, la sua nuova vettura MPV, che sfoggia un design del prestigioso studio Pininfarina. Lo scrive il quotidiano Economic Times. La vettura, la più grande sinora prodotta dall'azienda automobilistica, può essere configurata per trasportare fino a otto passeggeri, ed è stata sviluppata da un progetto messo a punto dai laboratori di ricerca ingegneristica della Mahindra Usa, a Detroit, a cui si è affiancato il design griffato dall'iconica azienda di origine torinese Pininfarina, che dal 2015 ha una partnership con Mahindra. La Marazzo, nei confronti della quale c'è molta attesa, è la risposta indiana al modello Innova Crysta della Toyota, l'auto leader del segmento. Per adesso è proposta in quattro versioni, tutte diesel, al prezzo di lancio di un milione di rupie, circa 12 mila euro. "La Marazzo" ha detto questa mattina Anand Mahindra, l'amministratore delegato della società presentando l'autovettura "è la prima tappa del nostro approdo nel settore del lusso, per il quale abbiamo avviato questa entusiasmante collaborazione con Pininfarina". (ANSA).