Mercedes-AMG lancia per l'Italia le nuove "Race edition"

MILANO - Mercedes-AMG ha scelto i navigli di Milano e il weekend del Gran Premio di Formula 1 di Monza per presentare le nuove serie speciali Race Edition delle versioni più sportive delle Classi GLE Coupé, C Coupé e della filante quattro porte CLA. Sul piazzale della darsena, la Casa della Stella ha allestito uno stand in cui ha fatto bella mostra di sé una AMG 45 CLA Race Edition di colore grigio, con scintillanti pinze rosse.



Nell'installazione da ammirare anche delle Formula 1 del team tedesco. A disposizione dei visitatori c'erano anche dei simulatori di guida.



Limitate a cinquanta esemplari per modello, tutte dotate di trazione integrale 4Matic, le Race Edition sono state sviluppate espressamente per il mercato italiano. Le nuove proposte si affiancano in gamma alle "stilose" Night Edition e precedono di alcune settimane l'introduzione di una terza offerta esclusiva, denominata Extra. Le ultime arrivate presentano dei pacchetti di contenuti spiccatamente sportivi che esaltano le qualità dinamiche delle vetture e che sono offerti con un sostanzioso vantaggio per il cliente rispetto alla scelta come optional degli stessi accessori.



Come sottolineano dalla filiale romana del gruppo teutonico "le versioni Race Edition del marchio di Affalterbach, coniugano la sportività di Mercedes-AMG, con lo stile e la tecnologia che da sempre distinguono la Casa di Stoccarda, declinandoli in tre differenti carrozzerie: Berlina, Coupé e SUV. Uno stile unico e distintivo che lascia il segno sugli esterni, gli interni, la tecnologia e le prestazione, e sottolinea il carattere sportivo dei modelli 'One Man, One Engine', con un vantaggio cliente che arriva fino a 15.500 euro". Proposta nel colore argento polare "magno designo", la tre volumi CLA 45 AMG Race Edition si riconosce per la concomitanza dei dettagli del pacchetto Night AMG, del tetto panorama e dei cerchi in lega da 19". All'interno si nota il volante AMG, il sistema multimediale Comand Online con connessione Internet e radio digitale e le luci ambiente specifiche. La dotazione di serie prevede lo scarico firmato "performance", il sistema di parcheggio Parking Pilot con Parktronic, l'assetto sportivo Ride control, il programma supplementare di gestione dell'elettronica della dinamica del veicolo "Race" e il Dynamic Plus con sistema di bloccaggio del differenziale anteriore. Un complesso di accessori che a fronte dei 4.000 euro in più della serie speciale permette un risparmio di 12.400 euro.



Discorso analogo vale per la C 43 AMG Race Edition, proposta in tinta grigio selenite "magno designo". La versione speciale prevede il pacchetto di finiture carbonio, il pack Night, i cerchi da 19", il tetto panorama, gli scarichi Performance, i sedili anteriori con pacchetto memory, la radio digitale con Sound System Surround Burmester, il parking assist con telecamera a 360 gradi e altri elementi distintivi con un supplemento di prezzo di 3.500 euro rispetto alla C 43 AMG "standard" e un risparmio di 9.400 euro.



Infine, il Suv GLE Coupé 43 AMG: disponibile con carrozzeria grigio selenite, sfoggia nuovi cerchi da 22", pacchetto Night, pedane laterali e tetto panorama. All'interno si apprezzano il volante AMG, gli inserti in carbonio, l'autoradio digitale con impianto sound system surround della Harman Kardon e sistema Keyless-Go di accensione senza chiave. Nella dotazione non mancano il sistema di assistenza alla guida Distronic, la frenata attiva, il Blind spot assist attivo per evitare la collisione con i veicoli presenti nell'angolo cieco alla visuale del guidatore, il sistema anti sbandamento, il Pre-safe plus e l'Active curve system che gestisce il rollio del veicolo in curva. Un insieme di elementi che fanno lievitare il prezzo della Race Edition di soli 4.900 euro rispetto alla 43 AMG normale, con un risparmio sulla scelta di tutti gli accessori di 15.500 euro.