Lada Vaz Gruppo Renault svela una Visione di futuro off-road

ROMA - Offensiva su più fronti per il Gruppo Renault al Salone dell'Auto di Mosca, che si è aperto il 29 agosto e chiuderà il prossimo 9 settembre.



Mentre nello stand della Losanga i riflettori sono stati puntati sull'inedito suv coupé Arkana, in quello della Lada Vaz (storica azienda russa controllata da Renault) l'attenzione della stampa e degli addetti ai lavori è stata attirata da una concept di futuro fuoristrada.



Denominata Lada 4x4 Vision, potrebbe prefigurare un prodotto di serie destinato a sostituire l'iconica Niva, nata nel 1977 ai tempi della JV con Fiat, e ancora in produzione con il nome di Bronto. La 4x4 Vision ha un look molto aggressivo e personale, enfatizzato dai cerchi da 21 pollici e da diversi 'abbellimenti' della carrozzeria che potrebbero sparire in un potenziale modello di serie.



La lunghezza è di 4,20 m - cioè 14 cm meno del suv Dacia Duster attuale - ma, come sostengono alcune fonti giornalistiche locali, sotto a questo prototipo si potrebbe nascondere una prossima generazione 'condivisa' fra Dacia e Lada del suv Duster, da declinare anche in una variante lunga per ospitare le tre file di sedili, aspetto questo che giustificherebbe la riduzione delle dimensioni che caratterizza questa show car.