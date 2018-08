Prossima Dacia Sandero avrà dimensioni da Volkswagen Golf

ROMA - Il Gruppo Renault, a cui fa capo anche la marca Dacia, sta lavorando ad un nuovo modello che, pur conservando il nome di Sandero, sposterà decisamente il posizionamento di questa auto rispetto all'attuale generazione.



Come anticipa il magazine Auto Bild, la prossima Sandero - che dovrebbe essere presentata nel 2019 - si sposterà verso l'alto entrando, con una lunghezza superiore a 4 metri e 10 centimetri, nel segmento C cioè quello della Golf, della Focus e di tanti altri modelli di successo.



La prima generazione, lanciata nel 2008, era classificata come segmento B e con un posizionamento al 100% low cost. Nel 2012 è arrivata la seconda Sandero, leggermente cresciuta nelle dimensioni ma senza distaccarsi dal progetto originale. Ora Dacia Sandero III dovrebbe invece beneficiare della piattaforma CMF-B della Renault Clio e dunque essere in grado di proporre una struttura e soluzioni elettroniche (come la frenata di emergenza) tali da garantire le 5 stelle nei test Euro NCAP. Nuova Sandero non proporrà però, pur conservando un listino molto interessante dal punto di vista del rapporto qualità/contenuti/prezzo, solo la novità della carrozzeria da segmento C. Per la nuova Dacia, Renault sta lavorando ad un nuovo motore 1.0 che verrà proposto nelle varianti da 75 e 90 Cv, e che affiancherà l'unità 1.3 da 115 Cv sviluppata assieme a Daimler, per dar vita in questo caso alla Sandero più performante, ad esclusione della attuale RS non venduta però in Europa. Ci sarà anche il diesel 1.5 dCi, completato però con sistema AdBlue.