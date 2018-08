Renault inventa coupé crossover Arkana per crescita globale

ROMA - Con la concept Arkana - un coupé-crossover unico nel suo genere - Renault un annuncia un nuovo modello di segmento C con vocazione mondiale, dato che il modello di serie (con la stessa denominazione) dopo il lancio in Russia nel 2019, sarà proposto su diversi mercati internazionali. Dopo la Russia sarà successivamente prodotto e distribuito in Asia e in altre Regioni, con questo stesso design che, pur essendo unico, sarà adattato alle specificità dei mercati locali. ''Arkana è una concept di coupé-crossover esclusiva, perfetta sintesi dell'eleganza di una berlina e della forza di un suv - ha detto Laurens Van den Acker direttore del design industriale, Gruppo Renault - L'abbiamo dotata di tutte le peculiarità del brand Renault, con un design atletico, la forza e la sensualità del nostro 'tocco' francese''. La robustezza di Ariana si esprime attraverso l'importante altezza libera dal suolo, i larghi passaruota e i cerchi da 19 pollici che lasciano presagire spiccate doti da fuoristrada. Pur avendo l'eleganza e la dinamicità di una coupé-crossover, è un'auto forte, pronto ad affrontare condizioni stradali o climatiche difficili. D'altro canto, la cintura di scocca molto alta e la linea coupé del padiglione sono sublimate dalle fasce laterali cromate e il tetto panoramico in vetro. Per l'anteprima mondiale di Arkana la Casa della Losanga ha scelto il Salone Internazionale dell'Auto di Mosca, in quanto la Russia - dove il Gruppo opera anche attraverso il costruttore locale Lada-Vaz, controllato per i due terzi dall'Alleanza Renault Nissan - è ritenuto uno dei mercati strategici per la crescita internazionale. Nell'ambito del piano strategico Drive the Future Renault intende accelerare il ritmo della propria espansione globale ampliando la gamma dei prodotti, per aumentare il volume delle vendite che dovrebbero registrare 5 milioni di unità entro il 2022. Arkana svolgerà un ruolo di primo piano nel conseguimento di questo obiettivo. Nel 2017, il Gruppo Renault ha realizzato circa un terzo delle vendite di automobili del mercato russo (448.270 veicoli venduti pari al 28% di quota di mercato) e questo Paese è oggi il secondo mercato del Gruppo Renault, con l'obiettiva di diventare il più importante entro la fine del piano Drive the future. ''L'idea di questo concetto innovativo è nata in Russia e il progetto è stato realizzato con un forte coinvolgimento dei team di Renault Russia - ha detto Nicolas Maure, vicepresidente senior di Renault e presidente per l'area Eurasia - e Arkana risponderà alle attese dei clienti russi, ma anche a quelle di numerosi altri automobilisti nel mondo intero, permettendo al Gruppo Renault di accelerare ulteriormente la sua espansione nei mercati internazionali, in linea con il piano strategico Drive the future''.