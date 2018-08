Nissan all’attacco del mercato cinese con una berlina EV

ROMA - Sulla scia della crescita costante in Cina della domanda per veicoli ecologici, i giapponesi della Nissan hanno deciso di iniziare nel Paese della Grande Muraglia la produzione di modelli elettrici espressamente progettati e realizzati per le esigenze degli automobilisti locali. Con la berlina Sylphy Zero Emission, il Costruttore orientale porta un deciso attacco al settore ''green'' del più grande mercato automobilistico al mondo, proponendo una vettura con alti contenuti tecnologici, stile accattivante e cura produttiva elevata. Sarà costruita nello stabilimento di Huadu, distretto di Guangzhou, capoluogo della provincia del Guangdong, di proprietà di Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Co, joint venture che festeggia proprio in questi giorni le 10 milioni di unità prodotte, dall'inizio delle attività operative di Nissan in Cina, avvenuto 15 anni fa.



La Sylphy Zero Emission è stata progettata utilizzando come base tecnologica la Nissan Leaf che è il modello 100% elettrico più venduto al mondo. Stile, meccanica e altre componenti, invece, derivano dalla Sylphy, vettura di successo della Dongfeng che, a sua volta, è la berlina più venduta in Cina.



Partendo da questo connubio la Casa nipponica ha realizzato una tre volumi di sostanza, dallo stile moderno e personale.



Sulla nuova iniziativa e sulle prospettive cinesi, Hiroto Saikawa, presidente e Ceo di Nissan Motor Co., Ltd. ha chiarito: ''Entro la fine del 2019, il piano di DFL prevede il lancio di cinque nuovi modelli elettrici tramite i brand Nissan, Venucia e Dongfeng. Proporremo una gamma di veicoli elettrici che soddisfi le esigenze dei clienti di tutti i segmenti di mercato.



L'espansione nel mercato cinese è un punto fondamentale del piano a medio termine di Nissan M.O.V.E. to 2022. La Cina è il mercato automobilistico più grande al mondo. Si sta evolvendo rapidamente, specialmente nei settori di elettrificazione e connettività. E' considerato come il Paese che guiderà l'adozione e la diffusione della mobilità elettrica nei prossimi anni. Siamo fiduciosi che Sylphy Zero Emission rivesta un ruolo centrale nel mercato elettrico, aprendo la strada all'attuazione della strategia Nissan Intelligent Mobility in Cina''.