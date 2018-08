Livrea Gulf Oil e numero 9 per Ford GT Heritage Edition 2019

ROMA - Per celebrare il cinquantesimo anniversario della vittoria a Le Mans della GT40 nel 1968 e del bis nel 1969, Ford ha deciso di proporre una livrea Gulf Oil per l'erede di quel modello, la GT Heritage Edition. La colorazione speciale sarà disponibile in edizione limitata per gli esemplari prodotti nei prossimi due anni, con numerazione 9 su cofano e fiancate per quelli in consegna nel 2019 e con il 6 per quelli del 2020. Si tratta di due cifre scelte non a caso, perché corrispondono a quelle delle vetture vincenti, guidate rispettivamente da Pedro Rodriguez e Lucien Bianchi (1968, n. 9) e da Jacky Ickx e Jackie Oliver (1969, n. 6).



La caratterizzazione estetica delle GT Heritage Edition prevede oltre alla colorazione esclusiva Gulf Oil anche ampio utilizzo di fibra di carbonio, a partire dai montanti anteriori.



Altri elementi specifici sono le calotte degli specchietti retrovisori argentati, le pinze dei freni arancioni e i cerchi sportivi, in alluminio forgiato monoblocco da 20 pollici, in acciaio brunito lucido con bulloni neri.



Anche l'abitacolo sfoggia colori, materiali e finiture esclusivi, oltre ai sedili che per impostazione ricordano proprio quelli della GT40 MK1, del primo trionfo a Le Mans. Un tessuto Alcantara color ebano è stato utilizzato per rivestire le poltrone, il cruscotto, la console centrale, il tetto e il volante. Le cuciture a contrasto blu e arancione delineano le imbottiture di sedili e volante. I paddle del cambio al volante sono anodizzati, dall'effetto chiaro e lucido. Spiccano poi vari dettagli in acciaio lucido scuro nel pannello strumenti e nelle parti interne delle porte. Completano il quadro il badge identificativo e le rifiniture in fibra di carbonio opaco per prese d'aria e console centrale.



Joe Hinrichs, presidente delle Global Operations di Ford, sottolinea su questo progetto: ''Molti considerano la livrea Gulf Oil come la più famosa dei motorsport. La GT40 del 1968 - ricorda - è diventata leggendaria dopo aver battuto in pista i suoi concorrenti europei per quattro volte di fila e, in onore del cinquantesimo anniversario della sua vittoria, abbiamo scelto di omaggiarne il grande successo con questa edizione limitata''.