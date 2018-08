Automobili Pininfarina PF0, per ora si vede solo la coda

ROMA - L'appuntamento è per Pebble Beach 2019 ma, tra un anno esatto, ad ammirare l'avveniristica hypercar elettrica italiana ci sarà tutto il pubblico e non solo quegli invitati (potenziali clienti, concessionari auto specializzati in modelli 'milionari' o fidati influencer) che in 4 giorni di incontri a 'porte chiuse' hanno visto di persona il modello della Automobili Pininfarina PF0. Tra un anno, lo ha detto Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina CEO, sulla Costa californiana - in occasione della Monterey Car Week - verrà presentata al pubblico la versione di produzione della supercar che deriverà dalla PF0. Ed ha anche tracciato la roadmap che prevede incontri come quello organizzato a Pebble Beach anche in Europa e in Asia e il reveal al Salone di Ginevra 2019 del modello di stile e del nome definitivi. Anche agli invitati della preview californiana a porte chiuse, compresi coloro che per ordinarne un esemplare dei 150 previsti staccheranno un assegno da 2 milioni di euro, tasse escluse, sono stati sequestrati smartphone e tablet in grado di scattare fotografie. E quindi, per il momento, per aprezzare la PF0 ci si deve accontentare della solo immagine rilasciata, un dettaglio della coda. Inutile cercare di individuare i tubi di scarico per capire quanti saranno i cilindri pronti a 'spingere' quest'inedito gioiello del made in Italy. La feritoia che si vede in primo piano è infatti un'uscita d'aria per gli scambiatori di calore del sistema propulsivo, completamente elettrico e accreditato di una potenza di 1.500 kW superiore dunque a 2000 Cv.