Nuova gamma con Diesel mild-hybrid per Audi Q7 modello 2019

ROMA - Con il modello 2019 del Suv Q7, Audi introduce sul mercato italiano le nuove versioni a gasolio 45 TDI e 50 TDI: sono equipaggiate con la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt che permette riduzioni dei consumi nel ciclo misto sino a 0,7 litri ogni 100 km. Entrambe vengono proposte con la trazione integrale e il cambio tiptronic. Le nuove ibride tedesche montano entrambe un motore V6 di 2.967 cc di cilindrata, accreditato nel primo caso di 231 Cv di potenza massima e nel secondo di 286 Cv. Si tratta delle stesse unità a quattro valvole per cilindro, con circuiti di raffreddamento separati per testate e basamento, che già sono state introdotte sull'ammiraglia A8, sulla coupé sportiva a cinque porte A7 Sportback, sulle A6 berlina e famigliare e sullo sport utility Q8.



In listino a partire da 64.250 neuro, la Q7 45 TDI vanta una coppia massima di 500 Nm, raggiunge i 229 km/h di velocità massima e accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi (7,3 secondi nella variante a 7 posti). Nel ciclo misto NEDC consuma in media 6,5 litri (6,8 l/100 km) di gasolio per percorrere 100 km. Le corrispondenti emissioni si attestano sui 172 grammi al chilometro (178 g/km) di CO2. Sulla più potente 50 TDI, in vendita da 69.750 euro, il V6 tremila eroga 286 Cv e 600 Nm, valori che assicurano al Q7 uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e una velocità massima di 241 km/h. Per la 5 posti i consumi dichiarati sono di 6,6 l/100 km e le emissioni di 172 g/km. Per la 7 posti sono di 6,8 l/100 km e di 178 g/km.



In merito all'alimentazione mild-hybrid dalla Casa tedesca chiariscono: "Il sistema integra una batteria agli ioni di litio e un alternatore-starter azionato a cinghia (RSG) in una rete di bordo principale a 48 Volt. La batteria è caratterizzata da una capacità di 10 Ah. Fra 55 e 160 km/h il Suv full size dei Quattro anelli può avanzare per inerzia a motore spento; successivamente, il propulsore viene riavviato dall'RSG in modo veloce ed estremamente confortevole. In fase di decelerazione l'RSG può recuperare sino a 12 kW di potenza. Il sistema start/stop è attivo sin da 22 km/h".