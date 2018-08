Lotus numero 100mila è una Evora one-off dedicata a Clark

ROMA - Lotus Cars ha raggiunto il traguardo delle 100mila vetture prodotte. L'auto del primato, una Evora GT410 Sport di colore rosso, è stata sfornata proprio in concomitanza con i 70 anni deall'avvio delle attività di Colin Chapman, che portarono alla nascita dell'azienda. Evento per il quale sono previste numerose iniziative e festeggiamenti. La macchina è una one-off, un esemplare speciale e unico, dedicato al grande Jim Clark, pilota che vinse due Mondiali di Formula 1 con la Lotus (1963 e 1965). La realizzazione, effettuata artigianalmente nello storico impianto di Hethel, ha ricevuto l'approvazione della vedova e del figlio del fondatore della Casa britannica.



Dopo aver esaminato la vettura insieme al figlio Clive, la signora Hezel che fu anche la prima finanziatrice della Casa, e che aiuto fisicamente il marito a costruire la Mark 1, partendo da un telaio Austin Seven, ha dichiarato: "Settant'anni fa non avrei mai potuto sognare che un giorno ci sarebbe stata una Lotus numero 100mila. Sono immensamente fiera dell'azienda e dell'eredità lasciata da Colin. Oggi Lotus costruisce ancora auto sportive fantastiche e io sono commossa per aver avuto la possibilità di vedere la centomillesima".



Nel 1948 Colin Chapman produsse la sua prima auto da competizione secondo una visione di sportività che per fare la differenza puntava sulla leggerezza e sull'efficienza aerodinamica. Poi nel 1952 creò Lotus Engineering, azienda che con alterne fortune è arrivata sino a oggi, rivitalizzata lo scorso anno dall'acquisto del gruppo cinese Geely, lo stesso a cui appartiene anche Volvo. Compatta, agile e scattante, in piena sintonia con la tradizione del brand, la Evora GT410 Sport omaggio a Jim Clark (pilota di cui quest'anno ricorre il mezzo secolo dalla tragica scomparsa), è una one-off dal design lineare e fluido, piegato alle esigenze dell'ottimizzazione aerodinamica. Ispirata dalla Elan guidata proprio dall'asso britannico negli anni Sessanta, ne riprende lo schema della colorazione, con la carrozzeria rossa, il tetto e i cerchi argento, mentre la selleria interna presenta rivestimenti in tartan. Lanciata proprio per festeggiare i 70 della Lotus, la GT410 Sport deriva dalla GT430, da cui si differenzia per numerosi elementi di impostazione racing, per i pannelli anteriori e posteriori in materiali compositi, per la maggior efficienza aerodinamica (96 kg di deportanza in più) e per un peso alleggerito a 1.256 kg. Il motore sovralimentato di 3,5 litri da 410 Cv a 7.000 giri, eroga 420 Nm di coppia massima e le permette uno scatto da 0 a 96 km/h in soli 3,9 secondi. Il 6 cilindri è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. La dotazione standard prevede anche un differenziale Torsen a slittamento limitato (LSD).