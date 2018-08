Audi, spuntano su web prime foto 'spia' di nuova A3

ROMA - Punta su un nuovo look e più tecnologia la nuova Audi A3 2019. Alcune immagini spia stanno circolando in questi giorni sul web. La quarta generazione della rivale di Classe A - come precisa il sito Autoexpress che pubblica le immagini della nuova linea della A3 - sarà una delle vetture più importanti per il marchio nel prossimo decennio anche perché, l'attuale versione, al momento, risulta essere la vettura di Ingolstadt più venduta in Europa. La prossima gamma, secondo indiscrezioni, potrebbe essere composta dalle versioni cinque porte, berlina e cabrio mentre la tre porte potrebbe lasciare spazio ad una coupè. Difficilmente, comunque, le linee differiranno molto dall'attuale versione. Sotto alle linee del camouflage, infatti, si può notare come le linee restano pressoché invariate ma la griglia anteriore appare più larga mentre le luci posteriori sembrano essere state sistemate per dare una forma più netta.



All'interno ci si aspetta tanta tecnologia, al pari dei modelli appena 'sfornati' dal brand di Ingolstadt. Come nel recente Q3 di Audi, ci si aspetta un display touchscreen fino a 10,1 pollici a seconda del livello di allestimento. Come con il suv Q3, i quadranti analogici tradizionali saranno sostituiti dal setup Virtual Cockpit dell'azienda, visualizzato su uno schermo da 10,25 pollici su modelli base e uno da 12,3 pollici su altri.



Il prossimo A3 utilizzerà una versione aggiornata della piattaforma MQB del modello corrente. Condividerà un layout che farà il suo debutto sulla Volkswagen Golf a metà del prossimo anno, con la nuova A3 con un passo più lungo e un corpo più ampio rispetto alla vettura che sostituisce. I dati sul consumo di carburante avranno un ulteriore impulso grazie all'introduzione della tecnologia mild-hybrid. Un ibrido plug-in completo sarà disponibile, come nella versione attuale, anche se i miglioramenti nella tecnologia della batteria e del motore dovrebbero comportare un miglioramento delle prestazioni rispetto all'attuale A3 e-tron. La gamma si completerà con le versioni top di gamma S3 e RS 3.