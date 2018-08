Rolls-Royce a Monterey, super giocattoli per super ricchi

ROMA - La Monterey Car Week è senza dubbio l'evento automobilistico degli eccessi: vetture da collezione al top, modelli di serie esclusivi (e quindi molto cari) e auto personalizzate per clienti che non nascondono la loro passione acquistando - uno dietro l'altro - i 'gioielli' che gli specialisti del bespoke gli propongono.



L'esempio più calzante arriva da Rolls-Royce che vive e prospera su questi trend. Nell'arco della settimana che tra Monterey e Pebble Beach riunisce gli appassionati e i ricchi collezionisti di tutto il mondo, non meraviglia che la Casa di Goodwood porti sulla Costa californiana alcuni dei modelli di lusso più importanti, a partire da Cullinan, la Rolls-Royce dei suv, che viene presentata per la prima volta al pubblico americano.



Dal primato di Phantom alla 'forza' di Cullinan - si legge nella nota dell'azienda - la presenza di Rolls-Royce al Concours d'Elegance di Pebble Beach non è mai stata più avvincente''.



Cullinan in particolare adornerà i prati degli eventi nella settimana di Monterey Car, tra cui Quail A Motorsports Gathering di venerdì, l'esposizione The Concept Lawn al Pebble Beach Concours d' Eleganza di domenica e la presentazione ai clienti nella Rolls-Royce Villa allestita appositamente e aperto (su invito) per tutta la settimana.



Ma l'aspetto più rilevante è forse la consegna della Phantom in Fuxia, la decima creazione su misura per il collezionista Michael Fux e che si aggiungerà alla sua raccolta di oltre 140 autovetture uniche che viene utilizzata per raccogliere fondi per la sua organizzazione benefica, la Michael Fux Foundation, che opera per fornire supporto ai bambini e alle loro famiglie presso l'ospedale pediatrico di Miami. Obiettivi puntati anche su quattro varianti della serie Black Badge Bespoke, che è l'essenza della personalizzazione Rolls-Royce: The Umbra Collection; Adamas Collection; Paradise Collection e Nebula Collection declinate sui modelli Dawn, Ghost e Wraith.