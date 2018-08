Look vistoso e più cavalli per Range Rover Velar by Mansory

ROMA - Noto per le sue elaborazioni di auto di lusso e supercar, talvolta al limite dell'eccesso o addirittura del kitsch, il preparatore Mansory ha messo mano all'elegante Range Rover Velar, trasformandolo in un Suv di forte impatto estetico. Ricca di elementi in fibra di carbonio e di dettagli di ispirazione racing, la proposta R-Dynamic a richiesta può essere arricchita con interventi alla meccanica e al motore del veicolo, con un potenziamento del propulsore sino a 45 Cv, offerto con tutti i motori della gamma Velar. Il lavoro del team dell'atelier che ha sede a Brand, in Germania, si è concentrato sul design della vettura, reso più muscolare grazie anche all'adozione di cerchi da 22 o 23 pollici, che possono calzare pneumatici di dimensione sino a 315/25 R23. Il progetto prevede interventi ai paraurti anteriori e posteriori, per i quali sono proposte due differenti soluzioni, entrambe realizzate in fibra di carbonio, verniciata o a vista, come gran parte delle altre componenti modificate.



Carreggiate allargate, un generoso spoiler sul tetto, minigonne, un cofano con ampie prese d'aria, diffusori ridisegnati, appendici aerodinamiche frontali che integrano luci diurne a led e tanti altri dettagli inediti rendono riconoscibile il Range R-Dynamic a grande distanza. Nel medesimo costoso materiale composito sono anche la griglia anteriore, gli inserti laterali sulla fiancata, le calotte degli specchietti. Nuovi anche i terminali di scarico in acciaio.



All'interno spicca l'originale interpretazione della plancia con rivestimenti in pelle di qualità e colore personalizzabili, abbinabili a materiali dello stesso tipo per i sedili, pannelli sottoporta in fibra di carbonio dotati di luci, pedaliera sportiva in alluminio anodizzato e tappetini specifici.