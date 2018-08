Hyundai, in vendita dall'autunno la nuova Elantra

ROMA - Hyundai alza il velo sulla nuova Elantra 2019. L'ultima versione della berlina si distingue innanzitutto per un nuovo cofano ed i parafanghi con nuovi fanali che si insinuano in una grata completamente ridisegnata. La Hyundai Elantra 2019 sarà disponibile in sei livelli di allestimento: SE, SEL, Value Edition, Limited, Eco e Sport.



''Le rifiniture interne ed esterne sono state previste su Elantra 2019 per mantenere il carattere di design emozionale e includere funzionalità più accessibili'', ha dichiarato Scott Margason, direttore della pianificazione dei prodotti Hyundai.



''Il cofano, i parafanghi anteriori, il cruscotto, i fari e la fascia posteriore, il bagagliaio e le luci posteriori sono stati ridisegnati per trasmettere un'immagine accattivante e sicura. Sul retro del veicolo, la targa è stata trasferita nella fascia inferiore per migliorare ulteriormente la nuova scultura del corpo'' ha poi aggiunto.



Ci sono tre opzioni di motore tra cui scegliere a seconda del livello di allestimento: un 2.0 litri quattro cilindri con 147 CV, un turbo quattro da 1,4 litri con 128 CV e un turbo da 1,6 litri con una potenza di 201 CV.



Tutti i motori sono accoppiati a una trasmissione automatica a sette velocità e una trasmissione manuale di sei velocità è offerta nel rivestimento sportivo. La Elantra 2019 arriverà con la tecnologia Hyundai SmartSense per la sicurezza e sarà venduta questo autunno.